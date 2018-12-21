Пьяный водитель с четырьмя детьми в машине едва не сбил полицейского

Полиция предъявила обвинения водителю пикапа, протаранившего полицейский мотоцикл и врезавшегося в придорожные кусты, едва не сбив сотрудника правоохранительных органов.

21 Декабря 2018, 03:13 PM

Фото: Poth Kantapong

Лейтенант полиции Супот Кантапонг чудом избежал травм, когда пьяный водитель пикапа не справился с управлением при приближении к чекпоинту, где дежурил офицер в ночь на 20 декабря. Пикап в итоге пролетел в сантиметрах от лейтенанта Кантапонга, сбил полицейский мотоцикл и врезался в придорожные кусты. Все происшествие было зафиксировано камерой уличного видеонаблюдения (см. видео).

Как сообщил лейтенант на своей странице в Facebook, инцидент произошел около 1:30 ночи, когда он с напарником дежурил на пункте дорожного контроля у здания районной администрации (OrBorTor) тамбона Чернг-Талей. По словам лейтенанта, водитель пикапа был пьян. В автомобиле вместе с ним находились четверо детей. Это офицер подтвердил сегодня корреспонденту «Новостей Пхукета».

«В пикапе было четверо детей. Серьезных травм они не получили», – заявил лейтенант Кантапонг. При этом в своем изначальном сообщении на Facebook офицер указывал, что нескольких детей госпитализировали.

«Водителю предъявили обвинения в вождении в пьяном виде. Ему 20 лет, но я не могу сейчас вспомнить его имя», – заявил лейтенант.

«Пожалуйста, не садитесь за руль в пьяном виде. Этот пикап едва не сбил меня. Надеюсь, люди осознают, насколько это важно. Если вы пьяны, не садитесь за руль никакого транспорта», – добавил он.