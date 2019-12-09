Пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста на Пхукете

Уроженцу провинции Накхон-Пханом грозит до десяти лет тюрьмы по делу о ДТП на Пхукете, в результате которого погиб 51-летний продавец тайских десертов. Авария произошла утром 8 декабря на Srisoonthorn Rd., при этом сбивший торговца водитель пикапа был настолько пьян, что полиция даже не смогла предъявить ему обвинения.

Иккапоп ТхонгтубПресс-релиз

9 Декабря 2019, 09:24 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об аварии у автозаправки PT в тамбоне Срисунтхорн поступило в участок Таланга около 10:30. На месте событий сотрудники полиции во главе с капитаном Крайсорном Бунпрасопом обнаружили тело 51-летнего уроженца Удон-Тхани Срикуна Сонджанды, проживавшего на Пхукете и зарабатывавшего продажей бамбуковых трубочек со сладким рисом, которые мужчина развозил на своем мотоцикле. Сам мотоцикл с пластиковой корзинкой для товара лежал поврежденным на асфальте, бамбуковые трубочки были разбросаны по дороге.

Также на месте аварии находился 41-летний уроженец Накхон-Пханома Чанай Борибун. Пьяный мужчина стоял рядом со своим пикапом и ругался на зевак. Проведенная в участке проверка на наличие следов алкоголя в крови господина Борибуна показала результат в 410 мг на 100 мл (в восемь раз больше разрешенного по тайским ПДД уровня).

В беседе с The Phuket News капитан Бунпрасоп заявил, что против господина Борибуна будет возбуждено дело о вождении в пьяном виде, повлекшем за собой гибель человека. Сделать это сразу полицейские не смогли, поскольку мужчина был слишком пьян, чтобы осознать предъявляемые ему обвинения.

Напомним, что в 2015 году в Таиланде было ужесточено наказание за вождение в пьяном виде. В случае гибель человека нетрезвому водителю грозит от трех до десяти лет тюрьмы и/или штраф в размере 60-200 тыс. бат. Водительские права виновника ДТП аннулируются, решение о возможности получения им новых прав в будущем принимает суд.