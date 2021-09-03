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Пьяный рыбак утонул в Кату

Спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили тело жителя Кату, утонувшего в местном пруду при попытке достать из воды рыболовные сети. Инцидент произошел в районе поселка Sabai Village 2.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Сентября 2021, 04:03 PM
Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Заместитель начальника полиции Кату подполковник Чао Помна получил сообщение о происшествии около 15:50 дня 2 сентября. Позвонивший в полицию человек сообщил о том, что 33-летний Пракоб Сима нырнул в воду, чтобы достать свои сети, но после этого на поверхности так и не показался.

Знакомый погибшего – 18-летний Панупонг Тханакарн – рассказал полицейским, что в тот день выпивал вместе с господином Симой. В какой-то момент тот решил, что ему все же стоит прервать отдых и отправиться к пруду за сетями.

«Пракоб нырнул в воду, чтобы достать сети, а я остался на берегу, поскольку не умею плавать. Он погрузился под воду, но на поверхность так и не вынырнул. Тогда я позвал людей на помощь», – рассказал Панупонг Тханакарн.

Спасателям Kusoldharm Foundation потребовалось около полутора часов, чтобы найти тело. Затем труп был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospital для получения медицинского заключения.

Жена утонувшего мужчины рассказала полицейским, что тот отправился к пруду в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она пыталась уговорить его оставить извлечение сетей на другое время, но тот проигнорировал ее слова.

 

 

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