Пьяный монах попал в аварию на скоростном шоссе

Полиция Чайната пока не сообщила о предъявлении обвинений 67-летнему монаху, не справившемуся с управлением пикапом на скоростном шоссе номер 32 и врезавшемся в бетонный отбойник.

Новости Пхукета

10 Января 2019, 10:55 AM

Фото: Chudate Seehawong / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, ДТП с участием нетрезвого монаха произошло во второй половине дня 9 января в тамбоне Тха-Чануан провинции Чайнат.

Сперва полицейские получили сообщение о бордовом пикапе, движущемся с высокой скоростью по шоссе номер 32 и совершающем хаотичные маневры, а следом в полицию поступила информация о том, что указанный автомобиль врезался в бетонное ограждение на разделительной линии.

На месте событий полицейские обнаружили бордовый пикап с номерными знаками провинции Сингбури и его водителя, 67-летнего монаха из храма Wat Lad Pla Duk. По словам полицейских, в кабине пикапа чувствовался сильный запах алкоголя, сам монах (Пхра Пхайон Джарутхаммо) был пьян. Также в кабине полицейские нашли монашеское облачение, бутылку энергетика и нож.

Монах рассказал полицейским, что возвращался с похорон в родной деревне в провинции Накхон-Саван. В ходе поминок мужчина, по его словам, выпил «бутылку спиртного». Направлялся он в провинцию Нантхабури, где располагается храм Wat Lad Pla Duk. В пьяном виде священнослужитель планировал проехать более 200 км и почти справился с этой задачей: авария произошла на финальном отрезке маршрута.