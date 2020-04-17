Пьяного жителя Раваи подвезли домой с чекпоинта по приказу мэра

Престарелый житель Раваи, остановленный в пьяном виде на контрольно-пропускном пункте на Wiset Rd., избежал каких-либо неприятных для себя последствий. Оказавшийся на том же чекпоинте мэр района Арун Солос просто распорядился подвезти выпившего мужчину до дома на пикапе.

17 Апреля 2020, 11:51 AM

По словам самого мужчины, он успел выпить, но пьяным не был. Хотя пройти по желтой линии и не оступиться все же не смог. Фото: Муниципалитет Раваи

Как сообщил мэр Раваи Арун Солос, инцидент на контрольно-пропускном пункте у Makro в Раваи произошел вечером 15 апреля. Ехавший на мотоцикле престарелый мужчина заметил чекопинт, остановился не доезжая до него и решил пройти контроль пешком.

Дежурившие на дороге официальные лица проверили у мужчины температуру и убедились, что она не повышенная. Одновременно у служащих возникли подозрения, что «дядюшка», как они его назвали, может быть пьян.

На прямой вопрос об употреблении алкоголя тот заявил, что действительно успел выпить, но пьяным при этом не был.

В этот момент на мужчину обратил внимание сам господин Солос, находившийся на том же чекпоинте, «чтобы поддержать дежурных официальных лиц и волонтеров».

Глава муниципалитета попросил «дядюшку» ровно пройти по желтой полосе на разделительной линии, но тому эта задача оказалась не под силу. Четко выполнить поворот налево и поворот направо престарелый мужчина также не смог.

Господин Солос поинтересовался у мужчины, где тот приобрел спиртное, на что тот заявил, что сделал запасы еще до запрета на продажу алкоголя.

В итоге мэр Раваи принял решение не развивать ситуацию дальше и просто попросил дежуривших на чекпоинте сотрудников подвезти «дядюшку» до дома на пикапе.

«Если бы я позволил ему добираться самостоятельно, он мог бы попасть в аварию», – пояснил господин Солос.

Отметим, что в социальных сетях происшествие и реакция мэра вызвали смешанную реакцию. Отнюдь не все комментаторы поддержали принятое решение.