Пункт туристической полиции у пляжа Карон открыли официально

В четверг, 26 сентября, в Кароне состоялась церемония официального открытия мобильного пункта туристической полиции (Tourist Service Centre).

Новости Пхукета

Хотя мобильный центр туристической полиции у пляжа Карон на деле фунционирует уже несколько месяцев, церемония его официального открытия состоялась лишь вчера. Участие в мероприятии приняли глава туристической полиции по третьему региону генерал-майор Ангкун Клайклынг, шеф полиции Карона полковник Правит Суттирыангарун, майор Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета, главы муниципалитетов Карона и Раваи, другие официальные лица, пляжные спасатели и многочисленные сотрудники правоохранительных органов. Также среди присутствовавших была замечена бывший сенатор от Пхукета и глава сенатского комитета по туризма Таньяратт Ачариячай.

Выступая на церемонии открытия мобильного центра, майор Эккачай Сири подчеркнул важность присутствия сотрудников туристической полиции на таком популярном пляже как Карон.

«Мы стремимся повысить качество услуг, оказываемых местным жителям и туристам. Именно с этой целью и ради повышения уверенности отдыхающих в своей безопасности и был открыт этот центр», – заявил майор Сири.

Напомним, что мобильный центр туристической полиции находится в северной части пляжа Карон, неподалеку от озера Нонг-Харн и общественного парка.

Аналогичные центры также уже открыты в Патонге, в Камале и в международном аэропорту Пхукета. Всего, согласно планам туристической полиции, на острове планируется открыть 12 таких точек. Ранее сообщалось, что стоимость открытия одного мобильного пункта составляет около 400 тыс. бат, проект финансируется Министерством туризма и спорта.