Птица-носорог поселилась в пхукетском ресторане

Посетители небольшого ресторана у водопада Банг-Пэ в Таланге вот уже несколько недель имеют возможность сфотографироваться с почти ручной птицей-носорогом.

7 Мая 2018 11:21:11

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О поселившейся в ресторане птице-носороге журналистам рассказала хозяйка заведения Сучада Нуклап. По словам 60-летней женщины, птица регулярно прилетает в ресторан на протяжении месяца, совсем не боится людей и охотно позволяет себя фотографировать.

По словам госпожи Нуклап, птица пока не получила кличку. Ловить и сажать ее в клетку хозяйка также не намерена, так что носорог может свободно прилетать в ресторан и улетать из него, когда ему вздумается.

Как утверждает пхукетский орнитолог Дейв Уиллиамс, из 54 существующих в мире видов птиц-носорогов 13 являются исконными обитателями Таиланда. Как правило, в районе человеческого жилья они не селятся, предпочитая нетронутые джунгли. В частности, птиц-носорогов можно встретить во многих районах провинции Пханг-Нга.