Прямые рейсы из Европы дали бизнесу повод для осторожного оптимизма

Первый прямой рейс из Европы после почти двухлетнего перерыва совершил посадку в международном аэропорту Пхукета 25 октября, и у бизнеса есть основания для осторожного оптимизма.

Новости Пхукета

30 Октября 2021, 12:00 PM

Бизнес-брифинг торговых палат в Boat Lagoon.

Президент госкорпорации Airports of Thailand (AoT) Нитинай Сирисаттхакарн уже подтвердил, что многие зарубежные авиакомпании приступили к бронированию слотов на полеты в Таиланд в зимний сезон. В беседе с Thai PBS господин Сирисаттхакарн заявил, что в столичных аэропортах Suvarnabhumi и Don Mueang зарубежные перевозчики забронировали около 70-80% имеющегося предложения. Впрочем, глава АоТ хотел бы видеть больше.

«Это отражает, что авиационный бизнес по-прежнему переживает высокую неопределенность», – заявил господин Сирисаттхакарн.

На фоне государственного запрета на внутренние авиаперевозки в июле-сентябре авиационная отрасль Таиланда показала худшие результаты за все время сбора такой статистики. В шести аэропортах под управлением АоТ дневной пассажиропоток составлял около 40-50 человек. С открытием внутренних авиарейсов в октябре показатель скакнул до 30 тыс. пассажиров в день.

Плавная кривая

Из сообщений официальных лиц может сложиться ощущение, что после 1 ноября Пхукет незамедлительно войдет в яркую полосу перемен. Впрочем, эксперты из областей недвижимости и туризма склоняются к тому, что рост будет скорее плавным, нежели экспоненциальным.

20 октября Торговая палата Австралии провела в Boat Lagoon совместный с другими палатами бизнес-брифинг по теме перспектив перезапуска экономики Пхукета. Численность участников мероприятия была ограничена 80 гостями. Список собравшихся включал Буна Йонгсакуна из Boat Lagoon, австралийского генконсула Мэттью Баркли, Суми Суриан из Ассоциации отелей Пхукета (РНА), Стюарта Ридинга из Banyan Tree и других.

Господин Баркли, в частности, напомнил о том, что ситуация в туризме до этого менялась очень быстро. При этом он заверил, что Таиланд может рассчитывать на австралийцев из Нового Южного Уэльса, которым с 1 ноября не нужно будет проходить карантин после возвращения из-за границы.

По его словам, уже видны ранние признаки восстановления воздушных связей с Австралией и возобновления интереса австралийских перевозчиков к Пхукету и югу Таиланда. Отдельно господин Баркли обратил внимание на новость, которая неожиданно не получила должного освещения. Речь о возобновлении рейсов THAI Airways в Сидней с 1 ноября, включая прямой маршрут Сидней-Пхукет с середины декабря. Также с 12 января возобновить полеты на Пхукет должен австралийский лоукостер Jetstar (планируется три полета в неделю лайнером Boeing 787).

Впрочем, есть и факторы, сдерживающие оптимизм. Господин Баркли отметил, что сами австралийцы по-прежнему осторожны. К примеру, возобновление полетов в Новую Зеландию не вызвало такого интереса, как ожидалось. По его словам, австралийские туристы не готовы сразу бросаться за границу, а вместо этого хотят сперва увидеть, что проблем и рисков не обещается. В этом отношении Пхукет находится в выигрышном положении.

«Пхукет продвигает себя как не только туристическое, но и безопасное в плане коронавируса направление. Лишь совсем немногие регионы мира реализовали у себя такую систему, как на Пхукете. Кто-то говорит, что вот они не достигли 100%, не достигли установленных целевых показателей. Я думаю, что пхукетская система – это успех. И я думаю, что это рыночный козырь Пхукета и нечто, чего никто в мире пока не не сделал. В буквальном смысле такие места, как Лангкави и Бали, планируют использовать эту модель», – заявил генконсул Австралии.

Впрочем, не промолчал господин Баркли и о понесенных островом финансовых потерях. После цунами 2004 года экономика провинции сократилась на 15%, а из-за пандемии – на 83%.

«Восстановление от последствий пандемии займет годы. Думаю, будет много перестраховок, но полагаю, что если австралийский бизнес сможет войти в эти [профильные для собравшихся] сектора, то его ждет успех. Причин для успеха этих отраслей множество», – заключил господин Баркли.

Начало положено

Суми Суриан – директор по развитию в Ассоциации отелей Пхукета (РНА) – назвала запуск проекта Phuket Sandbox спасательным кругом для отельного бизнеса, который стал одной из главных жертв коронавируса.

«Пусть цифры по проекту Sanbox не так высоки, как ожидалось, они растут. Это спасательный круг для Пхукета. Отельная отрасль понесла весьма тяжелый урон», – заявил госпожа Суриан.

Также она поддержала мысль господина Баркли о том, что туристы сейчас ищут безопасные места для отдыха, а Пхукет этому критерию хорошо удовлетворяет.

«Когда коронавирусные ограничения остановили жизнь в Бангкоке, мы увидели рост прибытий на Пхукет, где ограничения были терпимыми», – также добавил представительница РТА.

Особые надежды отельный бизнес возлагает на открытие европейского направления и, соответственно, ноябрь и декабрь.

«Мы уже фиксируем первые зимние бронирования. Это будет мини высокий сезон, не такой как ожидалось. Но показатели растут, увеличивается число рейсов и направлений [откуда возобновляется выездной туризм]. Это позитивные знаки возвращения отрасли к жизни», – заявила госпожа Суриан.

«Люди думают о Пхукете, есть отложенный спрос. Программа Sandbox – это успех, мы стали ролевой моделью, страна уверена, что можно открываться дальше», – добавила она.

Сейчас отельеры смотрят на рынки России, Австралии и Сингапура, при этом гостей из Китая до следующего года не ждут. Есть также спрос со стороны индийских туристов – организованных туристических групп и семейных путешественников.

«Коротко говоря, прогноз выглядит хорошо. В следующем году, полагаю, отели продолжат восстановительный период, а в 2023, возможно, в отрасли будет больше стабильности», – отметила госпожа Суриан.