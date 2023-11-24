Прямой въезд на Soi Ta-Ied с Chao Fa East перекроют на два дня

Продолжающаяся укладка дренажных труб на Chao Fa East Rd. приведет к временному закрытию въезда на Soi Ta-Ied с восточного направления 27-28 ноября, сообщил полицейский участок Чалонга. Изначально работы планировались в выходные 25-26 ноября, но их решили перенести, поскольку в эти дни будет проходить гранд-открытие торгового центра Robinson Chalong.

Новости Пхукета

25 Ноября 2023, 10:00 AM

В понедельник и вторник въезд на Soi Ta-Ied с Chao Fa East Rd. будет только через территорию Thai Watsadu. Фото: Novosti Phuketa, Chalong Police