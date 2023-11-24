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Прямой въезд на Soi Ta-Ied с Chao Fa East перекроют на два дня

Продолжающаяся укладка дренажных труб на Chao Fa East Rd. приведет к временному закрытию въезда на Soi Ta-Ied с восточного направления 27-28 ноября, сообщил полицейский участок Чалонга. Изначально работы планировались в выходные 25-26 ноября, но их решили перенести, поскольку в эти дни будет проходить гранд-открытие торгового центра Robinson Chalong.

Новости Пхукета

25 Ноября 2023, 10:00 AM
В понедельник и вторник въезд на Soi Ta-Ied с Chao Fa East Rd. будет только через территорию Thai Watsadu. Фото: Novosti Phuketa, Chalong Police

В понедельник и вторник въезд на Soi Ta-Ied с Chao Fa East Rd. будет только через территорию Thai Watsadu. Фото: Novosti Phuketa, Chalong Police

Сообщение о том, что въезд на Soi Ta-Ied со светофора на Chao Fa East Rd. будет закрыт 27-28 было опубликовано полицией Чалонга сегодня (24 ноября). Работу у АЗС Caltex продолжаются уже несколько дней, однако о том, что они должны заблокировать въезд на «улицу боксеров» до этого не было известно.

Как выяснила редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета», соответствующая информация публиковалась пхукетским офисом Департамента скоростных магистралей, но осталась незамеченной. Изначально планировалось, что рабочие перекроют въезд со светофора 25-26 ноября, но сегодня стало известно, что даты были изменены, чтобы не мешать гранд-открытию Robinson Chalong.

В дни работ попасть на Soi Ta-Ied c востока будет можно через парковку Robinson Chalong и Thai Watsadu. Выезд с «улицы боксеров» на Chao Fa East Rd. будет осуществляться аналогичным образом.

 

 

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