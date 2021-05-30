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Прояснены правила въезда туристов с детьми на Пхукет после 1 июля

Пхукет продолжает подготовку к открытию острова для иностранных туристов в рамках проекта Phuket Sandbox. В частности, 29 июля администрация острова озвучила правила для туристов с детьми.

Новости Пхукета

31 Мая 2021, 11:00 AM
Фото: Phuket Info Centre

Фото: Phuket Info Centre

Уведомление было опубликовано на странице Phuket Info Centre в Facebook, которую ведет пхукетский офис Министерства внутренних дел (формально именно так следует именовать офис губернатора).

Для зарубежных туристов, прибывающих на Пхукет с детьми в рамках проекта Phuket Sandbox с 1 июля и далее, следующие:

Взрослые (от 18 лет и старше) путешественники из стран низкого и среднего риска должны быть полностью привиты от коронавируса за 14 дней до поездки, но не ранее одного года от даты вылета.

Дети в возрасте 12-17 лет должны пройти в аэропорту экспресс-тест на антигены.

Дети до 12 лет не нуждаются в сдаче анализах при совершении поездок с родителями или другими родственниками.

В уведомлении также подчеркивается необходимость прохождения теста по методике ПЦР в 72-часовой срок до времени вылета. Кроме того, все прибывающие на Пхукет туристы должны предъявить маршрут или план поездки, а также установить мобильное приложение Thailand Plus с трансляцией геолокационных данных во время всего отдыха.

Прибывающие на Пхукет туристы должны будут провести первые пять дней в пределах острова (без ограничений на поездки по нему), а затем сдать ПЦР-тест. Затем будут разрешены поездки за пределы Пхукета. В частности, «на шестой и седьмой день туристы смогут отправиться с Пхукета на однодневные экскурсии на Пхи-Пхи, Яо-Ной и по заливу Пханг-Нга».

Если срок отдыха туриста на острове меньше семи дней, то вылет в обратном направлении возможен только из аэропорта Пхукета. В остальных случаях покинуть Таиланд можно и через Бангкок.

Все принимающие туристов заведения, включая отели, рестораны и различные объекты инфраструктуры должны пройти сертификацию Туристического управления Таиланда (ТАТ) по стандарту SHA (Safety and Health Administration). То же относится и к операторам из транспортной сферы.

Отметим, что уведомление, опубликованное на странице Phuket Info Centre, было изначально издано национальным Центром по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA). Документ имел пометку «Последнее обновление от 15 мая 2021 года, отредактировано 19 мая 2021 года».

«Финальный протокол по приему иностранных туристов на Пхукете будет утвержден CCSA», – говорилось в том документе.

 

 

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