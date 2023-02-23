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Проверку таксистов провели в районе Лагуны

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) продолжает кампанию против нелегальных таксистов, начатую после акции протеста официально зарегистрированных водителей, которые в начале февраля в очередной раз потребовали от властей действий против «черных» конкурентов, и власти не нашли повода отказать.

Новости Пхукета

23 Февраля 2023, 06:22 PM
Чекпоинт по выявлению нелегальных таксистов в районе Лагуны. Фото: PLTO

Чекпоинт по выявлению нелегальных таксистов в районе Лагуны. Фото: PLTO

В среду, 22 февраля, чекпоинт для проверки автомобилей такси был организован в районе Лагуны – напротив школы Cherng Talay Wittayakom School, находящейся сразу за развилкой у Boat Avenue, на дороге Ban Don – Cherng Talay Rd.

Сотрудники PLTO и полиции работали на контрольно-пропускном пункте с 15:00 до 18:00. Целью, как и раньше, были водители, занимающиеся извозом на личных авто с черно-белыми номерами. Впрочем, на фото видно и такси с зелеными номерами, и даже грузовик со школьным автобусом. 

Итогом трехчасовой работы стало задержание двух водителей такси с зелеными номерами, зарегистрированных за пределами Пхукета. Согласно приказу вице-губернатора от 3 февраля, они теперь приравниваются на острове к нелегалам. Сами шоферы с этим несогласны, но компромисса стороны пока не нашли.

Также были задержаны три человека за оказание услуг такси на личных авто, которые всегда и понимались под «черными таксистам». В публикации PLTO не уточняется, имели ли сами шоферы лицензии таксистов или являлись полными нелегалами.

О задержаниях таксистов иностранцев, о которых власти прекрасно осведомлены, ни в этом сообщении, ни в предыдущих нет и не было ни слова. Зато в нынешней публикации была упомянута приостановка действия водительских прав в качестве наказания за нарушения правил коммерческой перевозки пассажиров.

 

 

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