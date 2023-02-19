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Проверку такси провели в аэропорту Пхукета, задержаны 14 водителей

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) сообщил о результатах нового раунда охоты на нелегальных таксистов. В этот раз водителей проверяли в международном аэропорту Пхукета.

Новости Пхукета

19 Февраля 2023, 01:59 PM
По итогам трех часов в аэропорту сотрудники PLTO задержали 14 таксистов за нарушения правил оказания услуг на Пхукете. Фото: PLTO

По итогам трех часов в аэропорту сотрудники PLTO задержали 14 таксистов за нарушения правил оказания услуг на Пхукете. Фото: PLTO

Как следует из публикации PLTO на Facebook, проверка проходила 17 февраля с 15:00 до 18:00. Ведомство не уточнило, сколько всего автомобилей было проверено, но нарушителей было выявлено гораздо больше, нежели в ходе предыдущих раундов, например, в Кату.

Пхукетский офис Дептранса сообщил, что к ответственности будут привлечены семь легальных водителей такси с зелеными номерами, которые обслуживали пассажиров на Пхукете, имея регистрацию в другой провинции.

Еще шесть водителей будут оштрафованы за работу на личных автомобилях, не зарегистрированных как машины такси и имеющих обычные черно-белые номерные знаки.

В качестве дополнительной санкции, как уточняется в сообщении PLTO, нарушителям может грозить приостановка действия водительский прав на некоторый срок.

Сотрудники PLTO проводили рейд при поддержке сотрудников полиции и военнослужащих из Командования внутренних операций (ISOC). Ведомство не уточнило, были ли среди задержанных иностранные граждане. Пока ни об одном выявленном таксисте-иностранцев не сообщалось.

 

 

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