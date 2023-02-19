Проверку такси провели в аэропорту Пхукета, задержаны 14 водителей

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) сообщил о результатах нового раунда охоты на нелегальных таксистов. В этот раз водителей проверяли в международном аэропорту Пхукета.

Новости Пхукета

19 Февраля 2023, 01:59 PM

По итогам трех часов в аэропорту сотрудники PLTO задержали 14 таксистов за нарушения правил оказания услуг на Пхукете. Фото: PLTO