Проверку на судимость хотят включить в требования для опекунских виз

Власти Пхукета хотят добавить справку об отсутствии проблем с законом в список документов, необходимых для оформления визы родителю ребенка, учащегося в международной школе. Соответствующее предложение было озвучено 24 ноября на совещании с представителями школ. Согласно сообщению PR Phuket, встреча была посвящена созданию некой специальной визы для родителей. Из публикации невозможно понять, что имеется в виду, но если рассматривать намерение в контексте просто требований к любым опекунским /родительским / cемейным визам, то нельзя не вспомнить майское заявление главы Иммиграционное бюро Пхукета. На вопрос о том, почему для продления виз Non-Immigrant O теперь нужна копия чанота даже на съемное жилье, полковник Тханет Сукчай ответил, что сотрудники бюро в принципе могут запрашивать дополнительные документы. А родителям учеников международных школ сейчас выдаются как раз визы Non-O.

Новости Пхукета

Как говорится в сообщении PR-службы Пхукета, участники совещания под председательством вице-губернатора Амнуая Пинсувана обсуждали «предложение правительству одобрить визы для сопровождения детей на Пхукете в качестве пилотной провинции для развития образования и стимулирования экономической устойчивости».

В публикации PR Phuket не объясняется, что именно предлагается изменить в существующей практике. Если имеется в виду создание отдельной родительской визы, отличающейся от обычной Non-Immigrant O, то об этих отличиях ничего не говорится.

«Большинство участников совещания высказали свое мнение и поддержали предоставление таких виз иностранцам. Среди прочего было сказано, что право на такую визу должны иметь и мать, и отец. Выдача подобных виз не только будет обеспечивать стабильность в получении детьми образования, но и поддержит экономику Пхукета», – говорится в сообщении PR Phuket.

На встрече 24 ноября присутствовали и представители международных школ, и сотрудники Иммиграционного бюро, которые осведомлены о существовании виз Non-Immigrant O, поскольку участвуют в процессе их оформления. Однако их комментарии в тексте PR Phuket отсутствуют.

При этом однозначно новым было предложение выдавать опекунские/родительские визы только лицам, прошедшим проверку на криминальный бэкграунд и подтвердившим отсутствие проблем с законом. Сейчас такая проверка не требуется. Во всяком случае, это не прописано в министерском распоряжении Иммиграционному бюро от 2014 года, которое перечисляет требуемые документы для получения разрешений на пребывание по разным типам виз.

Также остается неясным, может ли Иммиграционное бюро начать требовать справки об отсутствии судимости без каких-либо изменений в законодательстве. Ранее глава пхукетского офиса полковник Тханет Сукчай говорил, что сотрудники имеют право запрашивать дополнительные документы для годовых продлений. В том случае речь шла о чанотах на жилье, снимаемое иностранцами. Вопрос был поднят именно в контексте виз Non-Immigrant O, хотя и в их семейном варианте.

На совещании у вице-губернатора Амнуая Пинсувана было сказано, что на Пхукете сейчас работают 14 официально зарегистрированных международных школ, в которых учатся 3056 детей и подростков. PR Phuket не перечислила школы, входящие в данный список, но на совещании присутствовали представители учебных заведений, которые обычно не относят к международным: Thai Hua, Srinagarindra The Princess Mother School, Satree Phuket,

