Проверки точек продажи марихуаны начались после распыления конопляного дыма в Патонге

Полиция Патонга сообщила о первых санкциях против продавцов марихуаны в рамках проводимой совместно с Минздравом инспекции точек продажи каннабиса. Нарушения были выявлены 21 августа в заведениях Puff Puff и Amsterdam. Владельцам грозит приостановка действия лицензий, отметила полиция. Проверки в Патонге начались после распыления конопляного дыма из «каннабисной пушки» на Бангла-Роуд ночью 18 августа. В понедельник, 21 августа, директор пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун заявил, что инспекции будут проводиться по всему острову и на регулярной основе. Доктор Кукиаттикун не упомянул инцидент на Бангле, но пресс-конференцию дал в первый же рабочий день после происшествия.

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Распыление конопляного дыма на Бангла-Роуд устроил ночью 18 августа гражданин США, именуемый в сообщении пхукетской полиции как Angkhan Vorac Chhieng. Полицейские сообщили, что по роду занятий он блогер, но именно на имя Chhieng, Angkhan Vorac в Калифорнии зарегистрирована фирма и торговая марка Kush KL Life.

На соответствующей странице в интернете можно найти фото мужчины из видео. А на странице в Instagram выложено само видео с логотопитом местного новостного издания Phuket Hot Jung, на котором запечатлено распыление психоактивного дыма на Бангла-Роуд.

В подписи к видео авторы отмечают, что их конопляная пушка (kush cannon) попала в тайские новости, называют самое событие легендарным, а участников – легендами. Пост сделан 19 августа.

Как пояснила полиция, устроивший конопляный перформанс мужчина прилетел в Таиланд 15 августа, пройдя паспортный контроль в Бангкоке. Полиция Пхукета указала, что он вышел с дымовой пушкой на Бангла-Роуд, чтобы снять ролик для популяризации марихуаны за рубежом. У видео в Instagram всего 84 лайка, но местного резонанса ему удалось достичь.

В сообщении полиции говорится, что американец выразил раскаяние в причинении ущерба туристической репутации Пхукета и пообещал опубликовать извинения, но этого не произошло. Также мужчина заявил, якобы не понимал «неправильного характера своих действий», когда окуривал Банглу конопляным дымом.

Правоохранители ничего не сказали о том, планируются ли какие-либо юридические действия в отношении американца либо тайских лиц. Впрочем, оперативная реакция и последствия для всех пхукетских продавцов ганджи начались уже вечером 18 августа, когда полиция Патонга и власти Кату провели инспекцию торгующих марихуаной магазинов на Бангла-Роуд и в окрестностях. Правоохранители отметили, что не обнаружили в тот вечер никаких нарушений, но провели беседы с владельцами и менеджерами заведений о недопустимости курения марихуаны в общественных местах.

В понедельник, 21 августа, были уже результативные рейды, в ходе которых нарушения в сфере лицензий были выявлены в заведениях Puff Puff и Amsterdam в Патонге. Владельцам грозит приостановка действия лицензий, отметила местная полиция.

В тот же день, 21 числа, директор РРНО Кусак Кукиаттикун провел пресс-конференцию, на которой объявил, что аналогичные инспекции будут теперь еженедельно проходить во всех местах продажи каннабиса на Пхукете.

Выступая на пресс-конференции в первый рабочий день после инцидента с kush cannon, доктор Кукиаттикун заявил, что в настоящий момент лицензии на продажу марихуаны на Пхукете имеют 1451 оператор (502 в Кату, 222 в Таланге и 729 в округе Мыанг-Пхукет).

Глава РРНО не сказал, сколько, по его мнению, заведений ведут сейчас работу без лицензий. Доктор Кукиаттикун лишь отметил, что ранее за соответствующее нарушение были привлечены к ответственности 13 операторов.

Директор пхукетского офиса Минздрава напомнил основные требования к заведениям, помимо наличия необходимых бумаг. В частности, им запрещено продавать марихуаны в любых видах лицам до 20 лет, беременным женщинам и кормящим матерям. Также запрещено курение марихуаны в точках продажи и рядом с ними, как и во всех прочих общественных местах.

«Это правило введено из-за раздражающего запаха марихуаны и потенциального неудобства для находящихся рядом людей. Любой нарушение этой директивы может привести к последствиям в виде наказания, включая потенциальный тюремный срок до трех месяцев, штраф в размере до 25 тыс. бат, либо оба наказания вместе», – подчеркнул господин Кукиаттикун.

В контексте торговли без лицензии глава РРНО упомянул тюремные сроки до одного года и штрафы до 20 тыс. бат. При этом он подчеркнул, что официальные лица реагируют не только на нарушения, выявляемые в ходе проверок на местах, но и на публикации в социальных сетях.

Отдельное требование озвучено для ресторанов и кафе, в меню которых есть блюда с каннабисом. Такие заведения обязаны информировать посетителей о том, что в составе продукции содержится марихуана, а также давать указания касательно «безопасного употребления продуктов с марихуаной».

При этом господин Кукиаттикун заявил, что торговля каннабисом в ресторане без лицензии грозит тюремным сроком до шести месяцев и/или штрафом до 50 тыс. бат. Также есть «альтернативное наказание за ведение деятельности без необходимой сертификации» – упомянутые выше три месяца заключения и/или до 25 тыс. бат штрафа.