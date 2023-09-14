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Проверки такси возобновились на Пхукете

Пхукетский офис Дептранса (PLTO), который с июня не сообщал о проверках такси, опубликовал на этой неделе сразу два сообщения о подобных рейдах – 11 и 14 сентября. Ведомство не сообщило, связано ли это с жалобами на иностранных таксистов, которые упоминал на пресс-конференции 8 сентября генерал-майор Сермпхан Сириконг. По итогам двух облав выявлены четыре водителя, занимавшихся извозом на частных автомобилях, и один таксист на машине с зелеными номерами, зарегистрированной в другой провинции.

Новости Пхукета

15 Сентября 2023, 09:00 AM
Проверка такси у аэропорта 11 сентября. Фото: PLTO

Проверка такси у аэропорта 11 сентября. Фото: PLTO

Проверка такси 14 сентября в Кату. Фото: PLTO

Проверка такси 14 сентября в Кату. Фото: PLTO

Проверка 11 сентября, то есть в первый рабочий день после резонансной пресс-конференции, прошла в Май-Кхао. В отчете говорится, что распоряжение отдал глава PLTO Адча Буачан, присутствовавший на мероприятии 8 числа, посвященном статье Al Jazeera о жалобах тайцев на русский бизнес.

К проверке были привлечены туристическая полиция и полиция Саку, в качестве места организации чекпоинты был указан просто тамбон Май-Кхао, но на фото четко опознается участок дороги у въезда в аэропорт рядом с воротами диспетчерского центра Aerothai.

За три часа работы чекпоинта была выявлены четыре случая оказания коммерческих услуг на машинах, зарегистрированных в качестве транспортных средств для личного пользования. PLTO заявил, что привлечет водителей к ответственности и рассмотрит вопрос о приостановке действия их водительских удостоверений.

Через три дня, 14 сентября, проверка была организована в Кату, в стандартной локации за перекрестком Си-Ко, где до сих пор сохранилась будка полиции Тхунг-Тхонга.

Сотрудники PLTO снова проверяли машины в течение трех часов с 9:00 до 11:00 утра, но таксистов на авто с черно-белыми номерами (и без наклеек Car App) не обнаружили. Выявлен был один таксист на автомобиле с зелеными номерами, но зарегистрированном не на Пхукете, а в другой провинции. В отношении него также будет рассмотрен вопрос о лишении прав.

Ведомство господина Буачана не уточнило, действительно ли, проверки такси не проводились с июня и были возобновлены на этой неделе или инспекции все же были, но PLTO просто не информировал о них.

 

 

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