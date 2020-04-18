Проверка в зоопарке не выявила плохого обращения с животными

Обещанная властями проверка пхукетского зоопарка (Phuket Zoo) состоялась в пятницу, 17 апреля. По итогам инспекции официальные лица заявили, что все животные находятся в «превосходном состоянии».

Новости Пхукета

18 Апреля 2020, 11:35 AM

Зоопарк Пхукета в последние годы регулярно подвергается общественной критике. Фото: Roma Neu (архивный снимок)

Участие в инспекции 17 апреля приняли представители целого ряда ведомств, включая местные отделения Департамента животноводства, Департамента окружающей среды и природных ресурсов, Департамента нацпарков. Также среди ревизоров был и господин Пияват Сукон, возглавляющий Центр защиты дикой природы при Природном заказнике Khao Phra Thaew.

Особое внимание было уделено тигру, фотографии которого и стали поводом для инспекции. Автор снимка обратил внимание на «вызывающее беспокойство худобу хищника». За публикацией фото в соцсетях последовало обращение в отдел полиции, занимающий преступления в сфере дикой природы и экологии.

После инспекции 17 апреля официальные лица заявили, что внешний вид тигра и его худоба – следствие того, что хищник старый. Для его возраста это было сочтено нормальным.

Также сотрудники зоопарка заверили ревизоров, что всех животных нормально кормят, от плохого питания никто не страдает.

Добавим, что ранее официальные лица подтвердили The Phuket News, что владелец зоопарка планирует свернуть работу заведения из-за проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Впрочем, заявления о закрытии пока подано не было.