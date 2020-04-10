Владельцу отеля из Раваи предъявили обвинения в игнорировании распоряжения властей о закрытии всех гостиниц с 4 апреля. Мужчина принял новую постоялицу на следующий день после вступления запрета в силу, и теперь будет привлечен к ответственности.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Апреля 2020, 11:17 AM

Проверка в Раваи выявила отель, не закрывшийся по требованию властей. Фото: Полиция Чалонга

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отдал распоряжение о закрытии всех отелей 3 апреля, приказ вступил в силу на следующий день. Отели, где еще проживали постояльцы, должны были дождаться выезда гостей и закрыться после этого. Принимать новых постояльцев после 4 числа им было запрещено.

Исключение было сделано лишь для государственных отелей, работающих в качестве «полевых госпиталей» или принимающих постояльцев по прямому распоряжению властей.

В частности, пять заведений были выделенных под экстренное размещение туристов, не имеющих возможность покинуть остров. В этот список вошли:

The Dara Hotel в Вичите (рядом с Central Festival). Стоимость: 1000 бат за номер за ночь (включая завтрак).

The Throne на острове Сирэ. Стоимость: 1000 бат за номер за ночь (включая завтрак).

The Tide Beachfront Hotel на острове Сирэ. Стоимость: 1000 бат за номер за ночь (включая завтрак).

The Patong Bay Inn/Hill. Стоимость: 650 бат за номер за ночь (включая завтрак).

The Nai Yang Beach Hotel. Стоимость: 650 бат за номер за ночь за человека (включая трехразовое питание), 850 бат за номер за ночь за двоих (включая трехразовое питание).

Для контроля за соблюдением распоряжения губернатора официальные лица начали проводить случайные проверки отелей. В ходе одной из таких инспекций в Раваи представители местного муниципалитета и полиции Чалонга посетили заведение Vivi Bungalows Resort, в котором обнаружили постоялицу, зарегистрированную 5 апреля, то есть после начала действия запрета. Размещение было предоставлено 29-летней гражданке Украины по имени Олена Чика, заселившейся в Vivi Bungalows Resort на неделю (по 12 апреля) за 3,5 тыс. бат за семь дней.

Менеджер отеля – 30-летний Тхотсапхон Пынгдон – не стали отрицать, что заселил украинку после вступления в силу запрета. За игнорирование распоряжений властей ему грозит ответственность по статье 52 Закона об инфекционных заболеваниях от 2015 года. Соответствующая статья предполагает до года тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тыс. бат. Также мужчина может быть привлеченк ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайной ситуации. Максимально наказание в данном случае – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс.бат штрафа.

«Туристке по-прежнему разрешено остаться в отеле, поскольку ответственность распространяется лишь на владельца отеля», – заявил шеф полиции Чалрена полковник Саравут Чупрасит.

Офицер не уточнил, что будет с иностранкой после того, как ее срок пребывания в Vivi Bungalows Resort истечет. По всей видимости, женщине предложат заселиться в один из перечисленных выше отелей для экстренного размещения постояльцев, не имеющих возможность покинуть остров.