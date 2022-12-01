Проверка рыболовецкого флота на Пхукете не выявила нарушений

В ходе инспекции 30 ноября официальные лица проверили семь рыболовецких лодок. Как сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket), властей интересовали условия найма моряков, условия их работы, а также возможные признаки торговли людьми и трудовой эксплуатации мигрантов.
Экипаж семи лодок, названий которых власти не озвучили, составлял 249 человек, из которых 117 были гражданами Таиланда (более половины от общего числа), еще 130 – трудовыми мигрантами из Мьянмы и двое оставшихся – приезжими из Лаоса.
В ходе инспекции представители органов власти, включая Управление соцзащиты, Минздрава и Иммиграционное бюро, побеседовали с некоторыми из моряков. В сообщении PR Phuket говорится, что респондентов выбирали на случайной основе, но ни один из них в итоге не пожаловался ни на что в своей непростой жизни моряка на рыболовецком судне.
Фактов принуждения к труду, несовершеннолетних или торговли людьми выявлено также не было. Все моряки подтвердили, что работают добровольно и притеснений или обмана со стороны работодателя на испытывают.
При этом рыболовецкая отрасль Таиланда и сфера переработки рыбы и морепродукты неоднократно подвергались критике из-за рубежа на фоне сообщений о многочисленных нарушениях прав рабочих, использовании детского труда и труда нелегальных мигрантов, находящихся на положении рабов. Запад даже угрожал бойкотировать тайского тунца и креветок, экспорт которых является одной из ключевых отраслей тайской экономики. А серия материалов АР о современном рабстве на рыболовецких судах и фабриках была удостоена Пулитцеровской премии (именно на фоне статей о происхождении тайских креветок возникла идея бойкота).
Впрочем, сами тайские власти и крупный бизнес на фоне этой критики тоже принимали меры по спасению своего имени и наведению порядка в отрасли, построенной в значительной мере на использовании труда мигрантов. Правозащитные организации фиксировали эти успехи так же, как и предшествовавшие им сообщения о нарушениях. В частности, позитивные подвижки зафиксированы в июньском отчете Международной организации труда, специализированной структуры ООН по трудовым вопросам.