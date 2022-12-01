Проверка рыболовецкого флота на Пхукете не выявила нарушений

Власти Пхукета провели очередную проверку рыболовецких судов, базирующихся на восточном побережье острова и ведущих промысел в местной акватории. Как и при предыдущих инспекциях, ревизоры не выявили никаких нарушений и не получили жалоб ни от одного из моряков, с которыми беседовали. При этом работающие в рыболовецкой отрасли трудовые мигранты заслуженно относятся к числу самых социально незащищенных и уязвимых жителей провинции. А условия работы в этой отрасли неоднократно критиковались как современная форма рабства.

Новости Пхукета

В ходе инспекции на рыболовецких судах власти не нашли ни одного нарушения и не получили ни одной жалобы от моряков. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции на рыболовецких судах власти не нашли ни одного нарушения и не получили ни одной жалобы от моряков. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции на рыболовецких судах власти не нашли ни одного нарушения и не получили ни одной жалобы от моряков. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции на рыболовецких судах власти не нашли ни одного нарушения и не получили ни одной жалобы от моряков. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции на рыболовецких судах власти не нашли ни одного нарушения и не получили ни одной жалобы от моряков. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции на рыболовецких судах власти не нашли ни одного нарушения и не получили ни одной жалобы от моряков. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции на рыболовецких судах власти не нашли ни одного нарушения и не получили ни одной жалобы от моряков. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции на рыболовецких судах власти не нашли ни одного нарушения и не получили ни одной жалобы от моряков. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции на рыболовецких судах власти не нашли ни одного нарушения и не получили ни одной жалобы от моряков. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции на рыболовецких судах власти не нашли ни одного нарушения и не получили ни одной жалобы от моряков. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции 30 ноября официальные лица проверили семь рыболовецких лодок. Как сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket), властей интересовали условия найма моряков, условия их работы, а также возможные признаки торговли людьми и трудовой эксплуатации мигрантов.

Экипаж семи лодок, названий которых власти не озвучили, составлял 249 человек, из которых 117 были гражданами Таиланда (более половины от общего числа), еще 130 – трудовыми мигрантами из Мьянмы и двое оставшихся – приезжими из Лаоса.

В ходе инспекции представители органов власти, включая Управление соцзащиты, Минздрава и Иммиграционное бюро, побеседовали с некоторыми из моряков. В сообщении PR Phuket говорится, что респондентов выбирали на случайной основе, но ни один из них в итоге не пожаловался ни на что в своей непростой жизни моряка на рыболовецком судне.

Фактов принуждения к труду, несовершеннолетних или торговли людьми выявлено также не было. Все моряки подтвердили, что работают добровольно и притеснений или обмана со стороны работодателя на испытывают.

При этом рыболовецкая отрасль Таиланда и сфера переработки рыбы и морепродукты неоднократно подвергались критике из-за рубежа на фоне сообщений о многочисленных нарушениях прав рабочих, использовании детского труда и труда нелегальных мигрантов, находящихся на положении рабов. Запад даже угрожал бойкотировать тайского тунца и креветок, экспорт которых является одной из ключевых отраслей тайской экономики. А серия материалов АР о современном рабстве на рыболовецких судах и фабриках была удостоена Пулитцеровской премии (именно на фоне статей о происхождении тайских креветок возникла идея бойкота).

Впрочем, сами тайские власти и крупный бизнес на фоне этой критики тоже принимали меры по спасению своего имени и наведению порядка в отрасли, построенной в значительной мере на использовании труда мигрантов. Правозащитные организации фиксировали эти успехи так же, как и предшествовавшие им сообщения о нарушениях. В частности, позитивные подвижки зафиксированы в июньском отчете Международной организации труда, специализированной структуры ООН по трудовым вопросам.