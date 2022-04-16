Проверка не выявила нарушений в ресторане с двойной ценовой политикой

Пхукетский офис Министерства торговли провел инспекцию в ресторане Little Tiger у пляжа Трай-Транг, который уличили в наличии меню с разными ценами – более низкими для тайцев и более высокими для иностранцев. Публикация о двойных ценах вызвала резонанс в социальных сетях, но хозяйка заведения уверенно заявила, что ничего плохого в такой политике не видит.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Апреля 2022, 08:00 AM

Хозяйка ресторана Напат Пиромрит с полицейскими. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица посетили Little Tiger около 17:00 вечера 14 апреля. Целью инспекции была проверка опубликованной на Facebook жалобы на двойные и, по мнению некоторых, в принципе слишком высокие цены в заведении. Впрочем, самих проверяющих, судя по всему, больше интересовало то, насколько цены явно обозначены. Ранее власти неоднократно указывали, что это является для них принципиальным моментом, поскольку покупатель должен точно знать, сколько заплатит, и на основании этого уже решать, делать покупку или нет.

Официальные лица подтвердили, что меню в ресторане действительно два – и с разными ценами. В сообщении PR-службы Пхукета они были названы «общим меню» и «премиум меню». В первом, как указала служба, представлены, к примеру, утка с рисом за 80 бат, утка с лапшой за 80 бат и лапша кханом джин с топпингами за 50 бат. Второе меню предназначено для иностранцем и «сделано так, чтобы иностранцы могли правильно сделать заказ», отметили сотрудники Минторговли. Видимо, под этим понимается перевод на английский язык. При этом представители ведомства не привели примеров цен из «премиум меню».

Также ревизоры отдельно упомянули сад при ресторане. Посещение его бесплатно для пришедших обедать или ужинать. Без заказа еды сад можно посетить за 50 бат. В стоимость включены фото и напиток от заведения.

«В ходе расследования было установлено, что ресторан зарегистрирован как коммерческая структура в соответствии с законом. Цены в меню указаны явно. Большинство клиентов – иностранцы», – заявил пхукетский офис Минторговли по итогам проверки.





