Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Проверка не выявила нарушений в ресторане с двойной ценовой политикой

Пхукетский офис Министерства торговли провел инспекцию в ресторане Little Tiger у пляжа Трай-Транг, который уличили в наличии меню с разными ценами – более низкими для тайцев и более высокими для иностранцев. Публикация о двойных ценах вызвала резонанс в социальных сетях, но хозяйка заведения уверенно заявила, что ничего плохого в такой политике не видит.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Апреля 2022, 08:00 AM
Хозяйка ресторана Напат Пиромрит с полицейскими. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Хозяйка ресторана Напат Пиромрит с полицейскими. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица посетили Little Tiger около 17:00 вечера 14 апреля. Целью инспекции была проверка опубликованной на Facebook жалобы на двойные и, по мнению некоторых, в принципе слишком высокие цены в заведении. Впрочем, самих проверяющих, судя по всему, больше интересовало то, насколько цены явно обозначены. Ранее власти неоднократно указывали, что это является для них принципиальным моментом, поскольку покупатель должен точно знать, сколько заплатит, и на основании этого уже решать, делать покупку или нет.

Официальные лица подтвердили, что меню в ресторане действительно два – и с разными ценами. В сообщении PR-службы Пхукета они были названы «общим меню» и «премиум меню». В первом, как указала служба, представлены, к примеру, утка с рисом за 80 бат, утка с лапшой за 80 бат и лапша кханом джин с топпингами за 50 бат. Второе меню предназначено для иностранцем и «сделано так, чтобы иностранцы могли правильно сделать заказ», отметили сотрудники Минторговли. Видимо, под этим понимается перевод на английский язык. При этом представители ведомства не привели примеров цен из «премиум меню».

Также ревизоры отдельно упомянули сад при ресторане. Посещение его бесплатно для пришедших обедать или ужинать. Без заказа еды сад можно посетить за 50 бат. В стоимость включены фото и напиток от заведения.

«В ходе расследования было установлено, что ресторан зарегистрирован как коммерческая структура в соответствии с законом. Цены в меню указаны явно. Большинство клиентов – иностранцы», – заявил пхукетский офис Минторговли по итогам проверки.



 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Средние дневные прибытия из-за рубежа превысили 3 тыс. человек в первые две недели апреля
Часть дороги к водопаду Тонсай останется без электричества 18 апреля
Три человека пострадали в ДТП на Пхукете 14 апреля
Синоптики обещают Пхукету дожди 18-21 апреля
Минтуризма Таиланда предложит CCSA отменить Thailand Pass с 1 мая
Пять человек пострадали в ДТП на Пхукете 13 апреля
Пхукетский ресторан уличили в завышенных ценах для иностранцев
Обливания водой в Патонге продолжились, несмотря на полицию
Обливания водой в Патонге потребовали вмешательства полиции
Десять человек арестованы перед Сонгкраном в рамках антикриминального блица
В Накхон-Ратчасиме ограбили ювелирный магазин
Генконсульство РФ упрекнуло The Phuket News в русофобии
В Патонге пресекли начавшиеся было обливания водой
Два человека погибли в ДТП на Пхукете 12 апреля
Вице-губернатор проверил чекпоинты на дорогах

 

EPL predictions
Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
SIAM SINFONETTA GALA PERFORMANCE AT LAGUNA PHUKET - 19TH APRIL 2022

 