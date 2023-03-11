Проверка не выявила нарушений в ценах на дурианы на Chillva Market

Власти Пхукета выступили в защиту торговца с рынка Chillva Market, которого китайские туристы обвинили в продаже порционных ломтиков дуриана по завышенной цене. Пхукетский офис Минторговли провел проверку, по итогам которой заявил, что никаких нарушений не выявлено: цена на продукцию указана на наклейках, а покупать по этой цене или нет – личный выбор потребителя. Ответ главы офиса Воранит Апхиратджиравонг был опубликован PR-службой Пхукета в 6:29 утра субботы, 11 марта, и в течение дня перепечатан местными СМИ.

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Офис Минторговли на Пхукете проверил цены на дурины на рынке Chillva Market и пришел к выводу, что все в порядке. Фото: PR Phuket

Офис Минторговли на Пхукете проверил цены на дурины на рынке Chillva Market и пришел к выводу, что все в порядке. Фото: PR Phuket

Офис Минторговли на Пхукете проверил цены на дурины на рынке Chillva Market и пришел к выводу, что все в порядке. Фото: PR Phuket

Офис Минторговли на Пхукете проверил цены на дурины на рынке Chillva Market и пришел к выводу, что все в порядке. Фото: PR Phuket

Офис Минторговли на Пхукете проверил цены на дурины на рынке Chillva Market и пришел к выводу, что все в порядке. Фото: PR Phuket

Офис Минторговли на Пхукете проверил цены на дурины на рынке Chillva Market и пришел к выводу, что все в порядке. Фото: PR Phuket

Очередная проверка по жалобе туристов на завышенные цены на Пхукете закончилась не лучше, чем предыдущие. Минторговли заявило, что если потребителю обеспечена возможность принять информированное решение о покупке, то претензий к торговцу у ведомства нет.

“Проверка фактов установила, что в магазине имеются четко выставленные ценники. Так что покупатель может сам решить, брать товар или нет», – приводит PR Phuket слова госпожи Апхиратджиравонг.

PR-служба предоставила слово и самому торговцу Витчавину Савикунакорну, который в своем ответе тоже следовал линии предшественников. Мужчина заявил, что критика в соцсетях его не волнует, ларек с едой открывал еще его дед, а дурианы продаются именно по таким ценам, поскольку они самого лучшего, премиального качества.

В публикации PR Phuket также отмечается, что сопровождавший китайских туристов гид проинформировал их, что для этого фрукта сейчас не сезон, так что цена будет высокой. Но иностранцы все же остались «не впечатлены».

Распространенный властями Пхукета ответ Минторговли заканчивается традиционным призывом к торговцам всегда открыто выставлять ценники «чтобы не злоупотреблять доверием потребителей, радушно принимать гостей со всего мира и укреплять имидж Пхукета и Таиланда».

Примечательно, что в тексте, опубликованном PR Phuket, не упоминается сама стоимость дурианов, на которую жаловались туристы. Впрочем, на сопровождающих публикацию фотографиях есть несколько снимков с фруктами, на которых можно увидеть, что господин Савикунакорн с Chillva Market просит за пластиковый лоточек с ломтиком дуриана от 250 до 1000 бат в зависимости от величины ломтиками.

Вот только оценить величину приходится исключительно на глаз, поскольку масса продукта, как чаще всего и бывает с порционными фруктами, нигде не указана. Кроме того, некоторые ломтики упакованы прямо с несъедобной кожурой фрукта.