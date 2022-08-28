Proud Kamala займется уборкой пляжа

Proud Group и InterContinental объединили усилия с властями Камалы в борьбе за чистоту на побережье.

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В субботу, 27 августа, Proud Group и InterContinental подписали с административной организацией Камалы (OrBorTor) меморандум о взаимопонимании по проекту Proud Kamala, в рамках которого планируется регулярная уборка пляжа, где находится InterContinental.

На церемонии присутствовали бывший вице-премьер Суват Липтапанлоп и его дочь, исполнительный директор Proud Group Праудпут Липтапанлоп, губернатор острова Наронг Вунсиеу, глава административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб, заместитель главы Туристического управления Таиланда (ТАТ) по маркетингу на внутреннем рынке Тхапани Киатпхайбун.