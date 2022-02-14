Против туриста возбудили дело за фото на кораллах

Как пишет Bangkok Post, заявление в полицию было подано 13 февраля. В качестве доказательства представитель DMCR Вуттхипонг Вонгсин приложил к нему фото, которое сам же господин Раттанасатхиан и разместил в своем аккаунте в Facebook.
Господин Вонгсин заявил, что против дайвера будет возбуждено дело о создании угрозы охраняемым видам флоры и фауны, поскольку коралловый риф у острова Кхрам.
Максимальное наказание по соответствующей статье – до 10 лет тюрьмы и/или до 1 млн бат. Но стоит учитывать, что данная статья распространяется на все виды создания угрозы природе. В случаях, подобных данному, наказание, разумеется, далеко от максимального.
Сам господин Раттанасатхиана уже встретился с полицией. Он заявил, что у него и в мыслях не было создавать угрозу коралловому рифу. Также он добавил, что снимок был сделан еще в прошлом году, хотя выложил его в сеть господин Раттанасатхиан 12 февраля этого года.