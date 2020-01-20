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Против супругов с Пхукета возбудили дело о незаконном хранении кораллов

Уроженцу острова Тайвань Шенг-Моу Тхоу и его тайской супруге Вираван Тоу грозит до пяти лет тюрьмы и/или штраф в размере до 500 тыс. бат за незаконное хранение кораллов. Соответствующее наказание предусматривает вступившая в силу год назад новая версия Закона о защите и охране дикой природыю

Таньялак СакутНовости Пхукета

20 Января 2020, 05:55 PM
Против супругов с Пхукета возбудили дело о незаконном хранении кораллов. Фото: DMCR

Против супругов с Пхукета возбудили дело о незаконном хранении кораллов. Фото: DMCR

Против супругов с Пхукета возбудили дело о незаконном хранении кораллов. Фото: DMCR

Против супругов с Пхукета возбудили дело о незаконном хранении кораллов. Фото: DMCR

Против супругов с Пхукета возбудили дело о незаконном хранении кораллов. Фото: DMCR

Против супругов с Пхукета возбудили дело о незаконном хранении кораллов. Фото: DMCR

Против супругов с Пхукета возбудили дело о незаконном хранении кораллов. Фото: DMCR

Против супругов с Пхукета возбудили дело о незаконном хранении кораллов. Фото: DMCR

Как рассказали The Phuket News в Департаменте морских и прибрежных ресурсов (DMCR), господин Тхоу попал в поле зрения ведомства после того, как 19 января его заметили с больной корзиной кораллов у одного из пляжей в районе мыса Панва. Заметивший господина Тхоу человек сообщил о нем в DMCR, и официальные лица поспешили проверить информацию.

«Мы прибыли в указанное место и обнаружили там 55-летнего Шенг-Моу Тхоу с корзиной живых кораллов. Он заявил нам, что «выпускает» их назад в дикую природу, однако в его машине мы обнаружили еще две корзины с кораллами, после чего пригласили на беседу в наш офис, где он сознался, что кораллы имеются и у него дома», – рассказал господин Праджуап Мокарана, возглавляющий в DMCR отдел по защите морской флоры и фауны в провинциях Пхукет и Пханг-Нга.

Дома у господина Тхоу специалисты DMCR обнаружили 10 больших бочек с лангустами и разнообразными кораллами. Мужчина заявил официальным лицам, что занимается разведением морских ракообразных, и кораллы ему нужны именно для них.

Представители DMCR подали на господина Тхоу и его тайскую супругу заявление в полицию. Дело должно быть завершено и направлено в прокуратуру уже завтра.

Как пояснил господин Мокарана, по новой версии Закона о защите и охране дикой природы им грозит до пяти лет тюрьмы и/или штраф в размере до 500 тыс. бат.

«Ранее максимальное наказание составляло до четырех лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа», – отметил господин Мокарана.

 

 

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