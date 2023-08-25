Против бара в Патонге возбудили дело о работе в нем несовершеннолетней

Полиция Патонга продолжает рейды по бизнесу сферы услуг. Вслед за парикмахерскими и салонами массажа полицейские начали проверять питейные заведения. Как и в массажных, одна из претензий – наличие среди персонала юношей и девушек, не достигших возраста 18 лет. В этот раз дело было возбуждено в отношении бара, находящегося на территории рынка ОТОР к югу от Бангла-Роуд.

Новости Пхукета

25 Августа 2023, 07:27 PM

Полиция продолжает рейды по заведениям сферы услуг в Патонге. Фото: Patong Police

Сотрудники правоохранительных органов пришли в заведение Tipsy Corner («Поддатый угол») около 21:40 вечера 24 августа. Как следует из отчета полицейского участка Патонга, проверка проводилась на предмет наличия среди работников сферы услуг лиц, не достигших возраста 18 лет. Целью была заявлена борьба с торговлей людьми.

В заведении, действительно, была обнаружена несовершеннолетняя работница. Кроме того, у Tipsy Corner не было необходимых лицензий на работу в качестве развлекательного заведения и торговлю спиртным. Ранее информированный источник «Новостей Пхукета» пояснял, что полный комплект бумаг на работу именно в качестве бара имеют лишь немногие заведения.

В ходе рейда в Tipsy Corner была задержана некая госпожа Варапорн. Полиция не назвала полного имени женщины, не указала ее возраста и ничего не сообщила о том, в чем состояла ее работа в баре. Впрочем, в случае с несовершеннолетними полиция, как правило, не раскрывает имен в принципе.

В июле полиция Патонга проверяла арабские барбершопы, которые в большом количестве работают в городе. Профессия парикмахера относится к числу зарезервированных для тайских граждан, и полицейских интересовали иностранцы, нелегально работающие в этой сфере, а также их наниматели.

В начале августа полицейские провели серию рейдов по салонам массажа. Полиция прямо говорила, что ищет несовершеннолетних работников и работниц, а в отчете об одной из проверок упомянула борьбу с проституцией.

Проверки баров – регулярное явление на Пхукете, но в случае с Патонгом выделяется мотив. Правоохранителей интересовало не только соблюдение правил продажи спиртного (включая часы работы), но и возраст сотрудниц и сотрудников.