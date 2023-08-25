Против бара в Патонге возбудили дело о работе в нем несовершеннолетней

Сотрудники правоохранительных органов пришли в заведение Tipsy Corner («Поддатый угол») около 21:40 вечера 24 августа. Как следует из отчета полицейского участка Патонга, проверка проводилась на предмет наличия среди работников сферы услуг лиц, не достигших возраста 18 лет. Целью была заявлена борьба с торговлей людьми.
В заведении, действительно, была обнаружена несовершеннолетняя работница. Кроме того, у Tipsy Corner не было необходимых лицензий на работу в качестве развлекательного заведения и торговлю спиртным. Ранее информированный источник «Новостей Пхукета» пояснял, что полный комплект бумаг на работу именно в качестве бара имеют лишь немногие заведения.
В ходе рейда в Tipsy Corner была задержана некая госпожа Варапорн. Полиция не назвала полного имени женщины, не указала ее возраста и ничего не сообщила о том, в чем состояла ее работа в баре. Впрочем, в случае с несовершеннолетними полиция, как правило, не раскрывает имен в принципе.
В июле полиция Патонга проверяла арабские барбершопы, которые в большом количестве работают в городе. Профессия парикмахера относится к числу зарезервированных для тайских граждан, и полицейских интересовали иностранцы, нелегально работающие в этой сфере, а также их наниматели.
В начале августа полицейские провели серию рейдов по салонам массажа. Полиция прямо говорила, что ищет несовершеннолетних работников и работниц, а в отчете об одной из проверок упомянула борьбу с проституцией.
Проверки баров – регулярное явление на Пхукете, но в случае с Патонгом выделяется мотив. Правоохранителей интересовало не только соблюдение правил продажи спиртного (включая часы работы), но и возраст сотрудниц и сотрудников.