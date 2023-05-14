Простые эко-перемены в личном быту для помощи планете и семейному бюджету

Экологические активисты много рассуждают о том, что правительства могут и должны делать для сохранения планеты. Однако если уж требовать усилий от кого-то, но нужно прилагать их и самим. В этой статье мы рассмотрим, как обычный житель Пхукета можете изменить свои привычки, чтобы помочь общему делу, а заодно и получить финансовую выгоду лично для себя.

Палмер Оуянг

Договоритесь с другими родителями о довозе детей в школу в удобном для всех режиме, чтобы сэкономить время и деньги. Фото: Phuket Rural Roads Office

Даже лишь один вегетарианский день в неделю – это и полезно, и выгодно. Фото: Phuket Farmers Club

Договоритесь с другими родителями о довозе детей в школу в удобном для всех режиме, чтобы сэкономить время и деньги. Фото: Phuket Rural Roads Office

Транспорт

Пересесть с личного транспорта на общественный – логичное решение, но на Пхукете оно не работает попросту по причине отсутствия последнего. Одна из опций – совместное использование личных автомобилей вместе с другими людьми, едущими туда же, куда и вы.

Для обычных поездок Grab запустил приложение GrabHitch, созданное специальное для того, чтобы брать попутчиков и делить с ними расходы. От основного сервиса Grab оно отличается тем, чтон в среднем на 20-30% дешевле и создано специально для ежедневных поездок. GrabHitch предлагает владельцу машины экономить, а не зарабатывать на жизнь извозом.

Для людей с детьми школьного возраста есть приложение Tribe, которое позволяет школам организовывать совместный развоз детей усилиями родителей, которые доверяют друг другу. Сервис пытается избавить взрослых от трудностей коммуникации через электронную почту и мессенджеры.

Возможно, сами эти приложения не будут работать на Пхукете, но они показывают направление, в котором можно думать, чтобы снизить собственные расходы как в финансовом плане, так и в плане времени, которое тратится за рулем.

Питание

Исследования показывают, что глобальное производство продуктов питания отвечает за треть всех выбросов парниковых газов. При этом производство мяса и молочных продуктов дает 65% всех этих выбросов, тогда как по производству калорий на этот сегмент приходится всего 18%. Согласно утверждению Джозефа Пура из Оксфорда, «веганская диета – это, пожалуй, единственный вариант, позволяющий одним решением серьезно уменьшить свое влияние на экологию планеты Земля, причем не только на выбросы парниковых газов, но и на глобальное закисление среды, эвтрофикацию водоемов [зарастание их флорой], потребление водных ресурсов и использование земли».

Менее радикальное и более простое решение – снизить количество мяса и молочных продуктов, исключив их ежедневного рациона и оставив только на выходные. В англоязычной среде это известно как веганство по будням. Следовать подобному правилу несложно, а о том, что мясо стоит дороже овощей, знает каждый.

Биоразнообразие

Хотите внести свой вклад в сохранение природы хотя бы вокруг себя? Тогда превратите лужайку перед домом или задний двор в сад, огород или микро-парк с местными растениями. Это не только обеспечит вас свежей зеленью, но и поможет пчелам с бабочками, опыляющим растения и играющим важную роль в поддержании биоразнообразия и устойчивость экосистем.

К счастью, личный сад не обязан требовать много места. Исследования показывают, что даже маленький дворик или цветы на балконе квартиры помогают повышению биоразнообразия в урбанизированной среде.

Еще один способ помочь – покупать овощи и фрукты, выращенные без синтетических пестицидов и удобрений, которые травят птиц, насекомых и другую фауну на земле, а затем попадают в океан, где убивают рыу и вызывают цветение воды. На Пхукете прекрасным поставщиком чистых овощей и фруктов когда-то был Phuket Farmer’s Club. Сейчас они недоставляют продукты на дом, но помогают желающим разбивать собственные сады и огороды.

Кондиционирование

Кондиционер, если говорить совсем просто, выводит жар из дома наружу, заменяя горячий воздух охлажденным. Таким образом внутри становится комфортней, но снаружи температура растет на 1°C. Также в кондиционерах используются химические соединения, ответственные за парниковые газы. Получается замкнутый цикл: температура в мире растет, мы все больше активнее кондиционеры в домах и больше нагреваем планету.

Одно из простых решения – использовать недорогой охладитель воздуха, то есть фактически вентилятор, в который можно загружать лед (хотя последний тоже нужно производить). Кулеры не так производительны, как кондиционеры, но и потребляют на 75-80% меньше электричества, а заодно не требуют химических хладагентов. Во влажном климате они еще менее эффективны, чем в сухом, но все равно понижают температуру на 2-3°C. Зато их можно сочетать с «живыми обоями» (растениями на стенах по технологии living walls) и растениями в доме, которые будут заодно помогать в очистке воздуха в помещении.

Возможно, эти решения не позволят полностью отказаться от кондиционеров, но хотя бы снизят активность их использования и помогут в самые жаркие часы дня. А о вкладе кондиционеров в ежемесячные счета за электричество, знает на Пхукете каждый.

Пусть это все перечисленное и не остановит глобальное изменение климата, но это простые шаги и недорогие перемены в личном образе жизни, которые помогают хоть немного смягчить ущерб планете и предотвратить ухудшение положения дел на Земле.

Палмер Оуянг – экологический активист из Kamala Green Club и Global Sustainability Hub.