Просто космос: Новый воскресный бранч в The Nai Harn

Еду на бранче в The Nai Harn начинают подавать в 12:30, но никто вас не осудит, если вы появитесь в Cosmo, когда салфетки еще не постелены. Умопомрачительный вид на пляж Най-Харн, мыс с ветряками и бесконечную синеву моря определенно заслуживают и вашего внимания, и объектива фотоаппарата. Сложно вообразить лучший фон для бранча, нежели в Cosmo. Даже если вы бываете здесь регулярно, первые минуты неизбежно уходят на то, чтобы насладиться перспективой и наполнить легкие свежим морским воздухом.
Когда же ритуал выполнен, наступает час еды. Трапеза начинается со шведского стола, и гости наполняют свои тарелки дарами моря, суши, мясными нарезками, салатами, сырами и фруктами. Бранч в Cosmo – это устрицы на льду, вяленый сибас, выдержанная австралийская говядина, рокфор, миниатюрные артишоки и многое другое. Большинство ингредиентов местного происхождения и неизменно свежайшие – от рыбы и морепродуктов из ближайшей рыбацкой деревни до ароматных трав из собственного огорода The Nai Harn.
После шведского стола наступает время главного блюда, которое заказывается по меню. На выбор шеф-повар предлагает четыре варианта, из которых я бы отметила два. Первый – запеченная на слабом огне ножка ягненка с баклажанами баба-гануш, вяленными на солнце томатами, зеленой сальсой и мясным соусом с черными оливками. Второй – приготовленный на сковороде красный красный снэппер с картофельными ньокки, чоризо и сахарным горошком. Для желающих также есть вегетарианские и веганские варианты.
Основное блюдо прибывает на стол через 20 минут после заказа, что оставляет пространство для маневра. Торопитесь после трапезы на следующее мероприятие? Нет проблем. Заказывайте горячее сразу по приходу и наслаждайтесь шведским столом, пока основное блюдо готовится. Планируете неспешно провести все три часа за едой и напитками? Прекрасно. Угощайтесь без спешки и не забудьте оставить места для десерта: шоколадных пирожных, макарунов, мороженого или чурро.
Интересное сочетание на бранче шведского стола и заказа блюд по меню – творческое решение шеф-повара Марка Джонса, по словам которого The Nai Harn «стремится делать что-то, что отличается от обычного».
«Мы хотим быть флагманским заведением Пхукета как в сфере воскресных бранчей, так и в плане еды в целом», – озвучивает «скромную» цель отеля шеф Джонс.
Опыт шефа в мишленовских ресторанах и его страсть к кулинарии видны в каждом блюде, но бранч выделяется тем, что на нем вы видите результат целых трех дней подготовительной работы на кухне. При этом команда шефа Джонса параллельно готовит сотни завтраков, обедов и закусок под коктейли у бассейна.
Воскресный бранч в The Nai Harn – живое напоминанием о том, что смысл бранча состоит не в том, чтобы кто-то запостил в Инстаграм очередную фотографию яиц пашот, пюре из авокадо и гранолы по самоубийственной цене. Его смысл в том, чтобы разом показать разнообразие того, что заведение подает во все остальные шесть дней недели.
Стоимость The Great Nai Harn Sunday Brunch с напитками без ограничений – 5500 бат со взрослого гостя и 2200 с ребенка 6-18 лет. Стоимость бранча без напитков для взрослого гостя – 3850 бат. Сайт отеля: www.thenaiharn.com/dining/dining-offers. Телефон: 07638 0200-10. Эл. почта: fbreservation@thenaiharn.com