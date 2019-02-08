Просто космос: Новый воскресный бранч в The Nai Harn

Бранч. Классика воскресного времяпрепровождения. Финальный привет гурману от уходящего уикенда. Воскресных бранчей на Пхукете великое разнообразие, но если вам нужна именно трапеза по высшему разряду, то The Great Nai Harn Sunday Brunch в ресторане Cosmo при отеле The Nai Harn – однозначный выбор.

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Еду на бранче в The Nai Harn начинают подавать в 12:30, но никто вас не осудит, если вы появитесь в Cosmo, когда салфетки еще не постелены. Умопомрачительный вид на пляж Най-Харн, мыс с ветряками и бесконечную синеву моря определенно заслуживают и вашего внимания, и объектива фотоаппарата. Сложно вообразить лучший фон для бранча, нежели в Cosmo. Даже если вы бываете здесь регулярно, первые минуты неизбежно уходят на то, чтобы насладиться перспективой и наполнить легкие свежим морским воздухом.

Когда же ритуал выполнен, наступает час еды. Трапеза начинается со шведского стола, и гости наполняют свои тарелки дарами моря, суши, мясными нарезками, салатами, сырами и фруктами. Бранч в Cosmo – это устрицы на льду, вяленый сибас, выдержанная австралийская говядина, рокфор, миниатюрные артишоки и многое другое. Большинство ингредиентов местного происхождения и неизменно свежайшие – от рыбы и морепродуктов из ближайшей рыбацкой деревни до ароматных трав из собственного огорода The Nai Harn.

После шведского стола наступает время главного блюда, которое заказывается по меню. На выбор шеф-повар предлагает четыре варианта, из которых я бы отметила два. Первый – запеченная на слабом огне ножка ягненка с баклажанами баба-гануш, вяленными на солнце томатами, зеленой сальсой и мясным соусом с черными оливками. Второй – приготовленный на сковороде красный красный снэппер с картофельными ньокки, чоризо и сахарным горошком. Для желающих также есть вегетарианские и веганские варианты.

Основное блюдо прибывает на стол через 20 минут после заказа, что оставляет пространство для маневра. Торопитесь после трапезы на следующее мероприятие? Нет проблем. Заказывайте горячее сразу по приходу и наслаждайтесь шведским столом, пока основное блюдо готовится. Планируете неспешно провести все три часа за едой и напитками? Прекрасно. Угощайтесь без спешки и не забудьте оставить места для десерта: шоколадных пирожных, макарунов, мороженого или чурро.

Интересное сочетание на бранче шведского стола и заказа блюд по меню – творческое решение шеф-повара Марка Джонса, по словам которого The Nai Harn «стремится делать что-то, что отличается от обычного».

«Мы хотим быть флагманским заведением Пхукета как в сфере воскресных бранчей, так и в плане еды в целом», – озвучивает «скромную» цель отеля шеф Джонс.

Опыт шефа в мишленовских ресторанах и его страсть к кулинарии видны в каждом блюде, но бранч выделяется тем, что на нем вы видите результат целых трех дней подготовительной работы на кухне. При этом команда шефа Джонса параллельно готовит сотни завтраков, обедов и закусок под коктейли у бассейна.

Воскресный бранч в The Nai Harn – живое напоминанием о том, что смысл бранча состоит не в том, чтобы кто-то запостил в Инстаграм очередную фотографию яиц пашот, пюре из авокадо и гранолы по самоубийственной цене. Его смысл в том, чтобы разом показать разнообразие того, что заведение подает во все остальные шесть дней недели.

Стоимость The Great Nai Harn Sunday Brunch с напитками без ограничений – 5500 бат со взрослого гостя и 2200 с ребенка 6-18 лет. Стоимость бранча без напитков для взрослого гостя – 3850 бат. Сайт отеля: www.thenaiharn.com/dining/dining-offers. Телефон: 07638 0200-10. Эл. почта: fbreservation@thenaiharn.com