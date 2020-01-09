Просто как AVC: Компания AVC на Thailand Yacht Show

Двадцать лет назад Уолли Судик и Робин Плант совместными усилиями создали крупнейший в Азии театр Phuket FantaSea, и этот мега-проект стал для них началом не менее впечатляющего совместного пути.

Партнерский материал

AVC отвечала за целый спектр ключевых задач при строительстве торгово-развлекательного центра с озером и аквапарком Blue Tree, раскинувшегося на участке в 150 рай земли.

«Сложно было представить, кто вообще будет заполнять зал на шоу подобного масштаба в столь удаленном месте», – говорит Уолли. – «Тогда мы и не догадывались, какое взрывное развитие ждало остров через считанные годы».

«План состоял в том, что мы и обеспечим техническую базу шоу, и подготовим персонал. Тогда в Таиланде просто не было актерских школ, дававших подобные навыки, и само шоу в итоге стало школой. Мы подготовили команду из свыше 350 человек. Это был успех. И установленная нами техника до сих пор работает», – добавляет Робин.

Уолли и Робин оба имеют высшее образование в сфере технического обеспечения театральных постановок (свет, звук, автоматика). Уолли учился в Университете Карнеги – Меллона, Робин – в Бристоль Олд Вик.

«После запуска шоу я отправился работать в Европе, но сразу же понял, что лондонская жизнь стала не для меня. Я все продал и вернулся на Пхукет», – говори Робин.

Уолли же в это время путешествовал по Таиланду на мотоцикле. Сразу возвращаться к работе по техническому обеспечению шоу фокусников и иллюзионистов у него желания не было.

Партнеры встретились на Пхукете ближе к концу 1999 года и решили (довольно наивно) открыть бар на Сурине. Заведение получило название Jazzmatazz и было весьма успешно благодаря живому джазу, вот только не финансово. Зато именно в это время на острове начал формироваться современный рынок недвижимости, и как раз в этой сфере были крайне востребованы люди, способные проектировать и устанавливать сложные технические системы для премиальных вилл. Покупатели люксовой недвижимости по опыту жизни в родных странах были знакомы с современными технологиями и хотели видеть их здесь, но специалистов не было. Так и родилась компания AVC, ставшая со временем ведущей пхукетской фирмой в сфере инженерных решений и автоматики.

«Время было чертовски тяжелое!» – вспоминает Робин. – «Особенно цунами, в котором я мог лишиться трехмесячного сына, поскольку мы часто проводили утренние часы на пляже. После трагедии, мы бросили все дела и сконцентрировались на помощи людям, которые потеряли все».

«Мы начали сбор денег и уже через три месяца возвели жилье для 400 местных жителей. В этот момент начало приходить облегчение, разлученные в ходе в цунами семьи начали воссоединяться. В честь признания наших усилий мы были удостоены чести встретиться с Ее Высочеством Принцессой Соамсавали. И по сей день мы до сих пор поддерживаем связь со многими из тех, кому помогали тогда», – говорит он.

Как отмечает Уолли, у компании было немало сложных задач на Пхукете, и партнеры гордятся тем, что участвовали в реализации одних из лучших проектов.

«Наш последний проект – комплекс Blue Tree – был самым амбициозным за всю историю компании. На AVC была возложена задача обеспечить все механические, электрические и водопроводные системы, равно как создать систему освещения на всем участке площадью 150 рай», – отмечает Уолли.

«Меня не перестает удивлять тот уровень качества и технического совершенства, который приходит на Пхукет. Недавно мы завершили оснащение ресторана Wagyu Steak House при отеле Twin Palms. Во время работы над освещением мы были просто поражены вниманием к деталям и качеством материалов», – продолжает Робин.

«Когда-то люди думали, что в Таиланде приходится идти на компромиссы в плане качества, поскольку страна не так продвинута как запад. Но мы можем с уверенностью сказать, что на Пхукете есть кадры, которые позволяют острову конкурировать с любым мировым курортом первого эшелона. Надеемся, что так будет и впредь!» – оптимистично заявляет он.