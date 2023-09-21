Пропустивший рейс россиянин прожил 14 дней в аэропорту Пхукета

Опоздавший на свой рейс гражданин России в течение 14 дней жил в аэропорту Пхукета в ожидании, когда родственники купят ему новый билет. Все это время о мужчине по имени Олег заботились cотрудники Центра помощи туристам (ТАС), туристической полиции и других структур аэропорта. Официальные лица рассказали о перипетиях Олега лишь после того, как он улетел на родину. По неким причинам, ТАС и турполиция решили не афишировать историю до ее благополучного завершения. О том, было ли проинформировано посольство, информации нет.

Новости Пхукета

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

ТАС, турполиция и работники аэропорта две недели заботились об Олеге, но не выносили историю в публичное пространство. Фото: TAC Phuket

Как следует из публикации ТАС от 21 сентября, мужчина по имени Олег пропустил свой рейс в Россию еще две недели назад, причем такое с ним уже происходило ранее, и в обоих случаях свою роль сыграл алкоголь.

У россиянина не было денег на отель, так что в ожидании покупки билета родственниками он остался жить в терминале под опекой сотрудников ТАС, туристической полиции и работников различных структур аэропорта. Персонал всеми силами помогал россиянину, но не предавал ситуацию огласке.

По некой причине в ТАС предпочли не привлекать внимание русскоязычного сообщества даже по неофициальным каналам, хотя из публикации прямо следует, что 14 дней Олега в аэропорту были непростыми, и мужчине могла бы пригодиться помощь.

В частности, ТАС сообщает о том, что у россиянина развилась глазная инфекция, потребовавшая поездки в больницу и затем ежедневных процедур в самом аэропорту. Также ведомство подчеркивает, что у Олега были проблемы с употреблением алкоголя, с которыми он, впрочем, справился.

Когда сотрудники TAC обнаружили пропустившего рейс россиянина, он находился в состоянии сильного опьянения. Затем мужчина взял себя в руки, но при этом старался отдавать все попадавшие к нему деньги сотрудникам ТАС, чтобы не уйти в запой заново.

«Если кто-то давал ему деньги на еду, он приходил в ТАС и передавал полученные купюры сотрудникам, чтобы они сделали покупки для него, поскольку сам бы купил алкоголь», – говорится в публикации ТАС.

21 сентября Олег вылетел в Россию, поблагодарив всех, кто оказал ему помощь. В свою очередь, администратор страницы ТАС в Facebook, выразил благодарность всем, кто принимал участие в судьбе Олега в последние две недели.

В публикации ТАС отмечается, что сентябрьская история была уже вторым происшествием с Олегом в аэропорту Пхукета. В конце прошлого года россиянин также пропустил свой рейс, будучи пьяным. Российское генконсульство в публикации ТАС не упоминается. Туристическая полиция была в курсе, но не сообщала об истории Олега на своей странице.