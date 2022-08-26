Пропавшую женщину нашли через три дня запертой в ванной

Полиция спасла жительницу Бангкока, которая случайно оказалась запертой в ванной комнате и провела там три дня в ожидании помощи. Телефона у нее при себе не было, и к концу заточения она даже написала на стене завещание, потому что не думала, что ее найдут.

Поиски не названной жительницы столицы начались 25 августа, после того, как в полицию обратилась ее старшая сестра, заявившая, что три дня не может связаться с родственницей, пишет Bangkok Post со ссылкой на капитана Чарнчая Сорнсианга из полиции Пхра-Кханонга.

Капитан Сорнсианг и еще двое полицейских приехали к таунхаусу пропавшей, где их дожидалась у входа сестра женщины. Сотрудники полиции вскрыли дверь болторезом и вошли в дом.

На первом этаже было пусто, но со второго, по словам капитана, Сорнсианга, доносились призывы о помощи и звуки ударов по двери. Хозяйка дома обнаружилась в запертой ванной.

Полицейский не рассказал, что именно случилось с замком двери, ограничившись заявлением о том, что, со слов женщины, его заклинило, когда она была внутри. При этом капитан отметил, что на вскрытие замка у него с коллегами ушло около часа.

В общей сложности пропавшая провела в запертой ванной три дня, не имея никакой еды, но хотя бы обеспеченная водопроводной водой. Выйти из комнаты она смогла самостоятельно.

На стене помещения полицейские обнаружили завещание женщины, которое она написала кремом для ухода за кожей. К концу заточения она уже разуверилась в том, что ее спасут.