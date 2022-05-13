Пропавшую в понедельник немку по-прежнему не могут найти

В северной части Пхукета продолжаются поиски пропавшей гражданки Германии Барбары Ланге, которая покинула свой отель утром 9 мая и с тех пор не появлялась в гостинице. Участники поисковой операции все чаще начинают высказывать опасения, что с 75-летней женщиной случилось что-то плохое.

Иккапоп Тхонгтуб

Госпожу Ланге не могут найти с 9 мая. На последних записях с камер видеонаблюдения видно, как она идет к пляжу, а потом возвращается от него. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Староста четвертого мубана Май-Кхао господин Винай Сэ-Иу подтвердил, что по итогам 13 мая найти престарелую немку так и не удалось. Самые свежие записи с камер видеонаблюдения, на которых она запечатлена, датируются утром 9 мая. На первой записи женщина идет по небольшой дороге к пляжу, на второй – возвращается от моря в направлении Maikhao Dream Hotel.

Участие в поисках, начавшихся 11 мая, принимают сотрудники полиции и национального парка Sirinath, волонтеры и местные жители. Однако, как отметил господин Си-Иу, все заметнее звучат опасения, что с ней случилось что-то плохое.

Местные жители сообщили властям, что видели иностранца или иностранку на небольшом острове Плинг, который находится в зоне поиска, однако не смогли сказать, была ли это госпожа Ланге. Ранее (5 мая) она уже один раз терялась во время прогулки, и тогда ее нашли именно на Плинге.

В отчетах официальных лиц ничего не говорится о том, насколько ясное сознание у 75-летней женщины, которая терялась на Май-Кхао дважды, менее чем за неделю. При этом тайские СМИ прямо указывают на наличие у нее симптомов болезни Альцгеймера (в случае с тайской прессой это можно понимать как любые возрастные изменения когнитивных функций).

Поиски госпожи Ланге продолжаются.