Пропавшую на Пхукете девочку, торговавшую цветами в Раваи, вернули в семью

Полиция Пхукета сообщила о том, что 13-летняя девочка, торговавшая цветами на набережной в Раваи, а затем объявленная пропавшей, была благополучно найдена и возвращена в семью. Также полиция подтвердила информацию, что до этого она находилась на «попечении» у некого мужчины по имени Сомсак, который сейчас арестован по обвинению в отторжении несовершеннолетнего от семьи.

18 Августа 2022, 10:00 AM

Полиция арестовала «опекуна» девочки-торговки из Раваи, но ничего не рассказала о том, как она попала к нему и как он с ней обращался. Фото: Полиция Пхукета

Заявление центрального полицейского участка Пхукета было опубликовано на фоне резонанса в соцсетях вокруг сообщений о девочке, которую обманом или насильно увели из семьи, чтобы она торговала цветами на пляже. Впрочем, полиция не прояснила обстоятельств этой части истории, которые по-прежнему остаются достоверно неизвестными. Правоохранители лишь подтвердили факт разлучения ребенка с семьей, но не рассказали, как именно это произошло.

Заявление полиции позволяет восстановить следующую примерную хронологию событий. С какого-то момент в прошлом девочка покинула семью, а ее «опекуном» стал Сомсак. Об обстоятельствах этого события ничего неизвестно, однако для социально незащищенных слоев тайского общества не является уникальной ситуация, когда ребенок живет не с родителями, а с кем-либо из родственников, который может его прокормить и позаботиться о нем.

Девочка занималась тем, что продавала цветы на набережной в Раваи. Неизвестно, насколько добровольным был ее труд. Также нельзя ничего сказать о том, как Сомсак обращался с подростком. При этом случаи принудительного детского труда и телесных наказаний за «плохую работу» также не уникальны и имели место на Пхукете.

4 февраля Сомсак обратился в полицию Чалонга с заявлением о пропаже девочки. В ходе общения с полицейскими 33-летний мужчина представился в участке отцом ребенка. По словам Сомсака, его «дочь» пропала, когда продавала цветы в Раваи.

В заявлении правоохранительных органов говорится, что после получения заявления шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг отдал распоряжение начальнику участка в Чалонге полковнику Экарату Плайдынгу расследовать исчезновение ребенка, регулярно информируя генерала о прогрессе.

Полиция не уточнила, что выяснилось в ходе расследования, но 7 апреля Провинциальный суд Пхукета выдал ордер № 123/2565 на арест Сомсака. 16 августа его арестовали в Накхон-Сри-Тхаммарате при поддержке местной полиции и доставили на Пхукет.

В полиции Чалонга мужчине предъявили обвинения в «разлучении ребенка до 15 лет с родителем или опекуном без обоснованной причины». При этом других обвинений против него не выдвинуто. Ни «торговля людьми», ни «трудовая эксплуатация ребенка» в деле не фигурируют.

Согласно заявлению полиции Пхукета, сейчас девочка из Раваи возвращена в семью. Правоохранительные органы ничего не сказали о том, как она пропала, где находилась с февраля, почему не пришла к родителям.