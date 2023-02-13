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Пропавшую лодку нашли в море в 40 милях от Пхукета

Разведывательный самолет ВМФ Таиланда обнаружил пропавшее рыболовецкое судно Sor Sakulphet, вышедшее 19 января на промысел с Пхукета и не вернувшееся в порт. Лодку нашли 13 февраля в 40 морских миля (74 км) к западу от Пхукета.

Новости Пхукета

13 Февраля 2023, 06:12 PM
Пропавшее рыболовецкое судно нашли в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пропавшее рыболовецкое судно нашли в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пропавшее рыболовецкое судно нашли в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пропавшее рыболовецкое судно нашли в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пропавшее рыболовецкое судно нашли в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пропавшее рыболовецкое судно нашли в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пропавшее рыболовецкое судно нашли в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пропавшее рыболовецкое судно нашли в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Местонахождение лодки было подтверждено экипажем самолета Dornier 228, участвовавшего в поисках с 6 февраля. Вслед за ним по указанным координатам был отправлен вертолет со спасателями. О состоянии членов экипажа Sor Sakulphet ничего неизвестно.

Sor Sakulphet покинула порт в Рассаде 19 января, на борту были тайский капитан и еще четыре рыбака: один таец и три бирманца. Судно должно было вести промысел примерно в 120 морских милях к юго-западу от Пхукета, то есть на расстоянии порядка 220 км от острова.

О пропаже судна было публично объявлено 5 февраля. С докладом выступил глава третьего регионального командования ВМФ контр-адмирал Апхакорн Юконгкэу. Офицер, в частности, предположил, что у судна мог выйти из строя двигатель.

 

 

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