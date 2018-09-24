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Пропавший в море американец найден невредимым

Пляжные спасатели и добровольцы из числа местных жителей сумели найти гражданина США, отправившего купаться после заката на пляже в Патонге и пропавшего из виду.

Новости Пхукета

24 Сентября 2018 10:37:10

Фото: Patong Development Foundation
Фото: Patong Development Foundation

Служба спасения Kusoldharm Rescue Foundation получила сообщение о пропавшем в море туристе около 20:00 вечера 22 сентября. По словам очевидцев, мужчина отправился купаться и не вернулся. Последний раз его видели на участке пляжа у Royal Palm Patong Hotel.

Два с половиной часа спустя пляжные спасатели, волонтеры Patong Development Foundation и другие добровольцы обнаружили мужчину в воде. Как пояснил один из спасателей Kusoldharm Rescue Foundation, иностранец был пьян.

«Он был пьян и пытался отбиваться от помогавших ему сотрудников. Его отправили в больницу Patong Hospital», – заявил собеседник редакции.

Представители Patong Hospital отказались прокомментировать текущее состояние иностранца.

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