Пропавший немецкий риелтор из Паттайи найден расчлененным в морозильнике

Полиция обнаружила труп 62-летнего риелтора из Германии, объявленного пропавшим после того, как он не вернулся с деловых переговоров 4 июля. Агент по недвижимости Ганс Петер Ралтер Мак был обнаружен расчлененным в морозильнике в частном доме в Паттайе вечером 10 июля. Полиция считает, что мужчину похитили из-за денег, хотя его серебристый кабриолет Mercedes Benz за 3 млн бат преступников не соблазнил. В совершении преступления подозреваются два других гражданина Германии.

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Заявление о пропаже 62-летнего немецкого риелтора подала его 24-летняя тайская супруга, с которой он жил последние пять лет. Мужчина пропал после деловой встречи 4 июля, на которой должны были обсуждаться потенциальные сделки по продаже недвижимости в Паттайе и на острове Самуи, пишет Bangkok Post.

В рамках расследования полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения в районе его дома и обратили внимание, в частности, на подозрительный пикап, в кабине которого были несколько человек.

Затем сотрудниками полиции был обнаружен принадлежавший господину Маку серебристый кабриолет Mercedes-Benz E350. В салоне люксового купе, оставленного на парковке одного из местных кондоминиумов, криминалисты обнаружили следы химического чистящего средства, которое, предположительно, использовалось для сокрытия улик.

В рамках дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и труп господин Мака. Похитившие немца злоумышленники расчленили тело пилой, а затем вместе с инструментом и другими уликами спрятали в морозильник внутри арендованного дома в Банг-Ламунге. Хозяйка сказала, что давно сдавала жилье неназванным иностранцам за 9 тыс. бат в месяц, но не знала, были ли у них суб-арендаторы, пишет Khao Sod.

Издание уточняет, что на голове мужчины, которая лежала в морозильнике отдельно от прочих частей тела, обнаружили следы нескольких ударов тяжелым тупым предметом. Впрочем, медицинское заключение о причинах смерти на момент публикации не было готово.

Генерал-майор Тхирачай Чамнанмор, курирующий расследование от лица полиции второго региона, заявил, что немец был похищен с целью вымогательства. В частности, с его банковских счетов были переведены 2 млн бат.

При этом похитители благоразумно проигнорировали и бросили на парковке автомобиль немца, хотя стоимость Е-Klasse в Таиланде начинается от 3 млн бат даже за подержанный автомобиль.

Khao Sod указывает, что подозреваемые в похищении и убийстве господина Мака – также граждане Германии, а не тайцы. Полиция полагает, что мотивом преступников были исключительно деньги.

«Дело касается материальных активов. Преступник, видимо, знал, что у господина Мака были активы. Детективы должны выяснить, знал ли он господина Мака лично», – заявил 10 июля заместитель начальника полиции Таиланда генерал Сурачет Хакпан (Биг Джоук).

Генерал Хакпан не уточнил, кто именно этот «преступник», упомянутый им в единственном числе. В публикации Khao Sod говорится об ордерах на арест двух германских граждан. Газета Bangkok Post упоминает некую женщину, которая помогала организовать похищение.