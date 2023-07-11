Пропавший немецкий риелтор из Паттайи найден расчлененным в морозильнике

Заявление о пропаже 62-летнего немецкого риелтора подала его 24-летняя тайская супруга, с которой он жил последние пять лет. Мужчина пропал после деловой встречи 4 июля, на которой должны были обсуждаться потенциальные сделки по продаже недвижимости в Паттайе и на острове Самуи, пишет Bangkok Post.
В рамках расследования полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения в районе его дома и обратили внимание, в частности, на подозрительный пикап, в кабине которого были несколько человек.
Затем сотрудниками полиции был обнаружен принадлежавший господину Маку серебристый кабриолет Mercedes-Benz E350. В салоне люксового купе, оставленного на парковке одного из местных кондоминиумов, криминалисты обнаружили следы химического чистящего средства, которое, предположительно, использовалось для сокрытия улик.
В рамках дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и труп господин Мака. Похитившие немца злоумышленники расчленили тело пилой, а затем вместе с инструментом и другими уликами спрятали в морозильник внутри арендованного дома в Банг-Ламунге. Хозяйка сказала, что давно сдавала жилье неназванным иностранцам за 9 тыс. бат в месяц, но не знала, были ли у них суб-арендаторы, пишет Khao Sod.
Издание уточняет, что на голове мужчины, которая лежала в морозильнике отдельно от прочих частей тела, обнаружили следы нескольких ударов тяжелым тупым предметом. Впрочем, медицинское заключение о причинах смерти на момент публикации не было готово.
Генерал-майор Тхирачай Чамнанмор, курирующий расследование от лица полиции второго региона, заявил, что немец был похищен с целью вымогательства. В частности, с его банковских счетов были переведены 2 млн бат.
При этом похитители благоразумно проигнорировали и бросили на парковке автомобиль немца, хотя стоимость Е-Klasse в Таиланде начинается от 3 млн бат даже за подержанный автомобиль.
Khao Sod указывает, что подозреваемые в похищении и убийстве господина Мака – также граждане Германии, а не тайцы. Полиция полагает, что мотивом преступников были исключительно деньги.
«Дело касается материальных активов. Преступник, видимо, знал, что у господина Мака были активы. Детективы должны выяснить, знал ли он господина Мака лично», – заявил 10 июля заместитель начальника полиции Таиланда генерал Сурачет Хакпан (Биг Джоук).
Генерал Хакпан не уточнил, кто именно этот «преступник», упомянутый им в единственном числе. В публикации Khao Sod говорится об ордерах на арест двух германских граждан. Газета Bangkok Post упоминает некую женщину, которая помогала организовать похищение.