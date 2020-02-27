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Пропавший моряк с затонувшего вчера судна может находиться внутри корабля

Поисково-спасательным командам пока не удалось найти пропавшего бирманского моряка с затонувшего 26 февраля рыболовецкого судна Jor. Kongwattana 54. Соответствующее заявление сделал сегодня капитан ВМФ Сатхапорн Лынгтхонгкхам.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Февраля 2020, 04:17 PM
Всех, кроме одного, моряков с Jor. Kongwattana 54 подобрало другое рыболовецкое судно. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Всех, кроме одного, моряков с Jor. Kongwattana 54 подобрало другое рыболовецкое судно. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердил капитан Лынгтхонгкхам, сегодня утром поиск пропавшего моряка был возобновлен силами ВМФ, однако официальные лица пока не приняли решение относительного того, как долго он будет продолжаться.

Затонувшее судно в настоящий момент находится на глубине 44 м. Владелец пока не решил, имеет ли смысл проводить операцию по подъему Jor. Kongwattana 54 или это не целесообразно с финансовой точки зрения.

При этом капитан Jor. Kongwattana 54 Метха Инкхлай сообщил ВМФ, что его пропавший моряк может находиться внутри затонувшего судна. По словам господина Инкхлая, когда остальные члены команды покидали лодку, тот с некой целью отправился в моторный отсек и, возможно, не успел выбраться наружу. Остальных моряков и самого капитана подобрало другое рыболовецкое судно.

Говоря о причинах кораблекрушения, господин Инкхлай заявил, что у лодки отказал двигатель, затем она начала набирать воду, но по причине неисправности мотора воспользоваться помпами было невозможно.

 

 

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