Пропавший генеральный менеджер отеля на Пхи-Пхи найден мертвым

Поисковые команды обнаружили тело 56-летнего генерального менеджера Zeavola Resort Флориана Халлермана, пропавшего на Пхи-Пхи в конце прошлой недели.

Новости Пхукета

16 Сентября 2021, 02:05 PM

На Пхи-Пхи нашли тело пропавшего генерального менеджера местного отеля. Фото: TNA

Как сообщает государственное новостное агентство TNA, господин Халлерман покинул свой отель во второй половине дня 11 сентября и не вернулся назад. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он с рюкзаком за плечами направлялся к тропинке, ведущей в горы. В итоге тело было обнаружено примерно в 200 м от тропы к центру острова. Труп лежал на крутом склоне холма над бухтой Ао-Плэу. Причина смерти австрийца пока не установлена.

Господин Халлерман работал на Пхи-Пхи на протяжении почти 20 лет и был широко известен на острове. После его исчезновения были начаты активные поиски, информация об исчезновении мужчины публиковалась в социальных сетях. Заявление о пропаже человека было подано в полицию 13 сентября.