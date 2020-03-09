Пропавшие в море мужчина с ребенком найдены мертвыми у восточного побережья Пхукета

Вице-адмирал Чернгчай Чомчернгпат из штаба третьего регионального командования ВМФ сообщил об обнаружении тел 61-летнего мужчины и его четырехлетнего сына, пропавших в море в пятницу, 6 марта. Погибших нашли в двух разных точках у восточного побережья Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Марта 2020, 11:28 AM

Пропавшие в море мужчина с ребенком найдены мертвыми у восточного побережья Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда