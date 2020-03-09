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Пропавшие в море мужчина с ребенком найдены мертвыми у восточного побережья Пхукета

Вице-адмирал Чернгчай Чомчернгпат из штаба третьего регионального командования ВМФ сообщил об обнаружении тел 61-летнего мужчины и его четырехлетнего сына, пропавших в море в пятницу, 6 марта. Погибших нашли в двух разных точках у восточного побережья Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Марта 2020, 11:28 AM
Пропавшие в море мужчина с ребенком найдены мертвыми у восточного побережья Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Пропавшие в море мужчина с ребенком найдены мертвыми у восточного побережья Пхукета. Фото: ВМФ Таиланда

Как сообщил вице-адмирал Чомчернгпат, поиски 61-летнего Наронга Сайтхонга и четырехлетнего Тханакрита начались поздним вечером 7 марта, когда дочь господина Наронга по имени Сакуна сообщила о пропаже родственников, отправившихся на остров Тапао-Ной за металлоломом.

Мужчина и ребенок уплыли на остров на лонгтейле перед рассветом 5 марта, но назад не вернулись. Смотрители маяка на Тапао-Ной сообщили, что в последний раз видели их около 17:00 пятницы, 6 марта.

Тела погибших обнаружили около 10:00 утра 8 марта. Труп Наронга Сайтхонга нашли в воде неподалеку от основного пирса в Рассаде, труп ребенка – в бухте Макхам.

Вице-адмирал Чомчернгпат не сообщил ничего об обстоятельства гибели пропавших.



 

 

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