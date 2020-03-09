Пропавшие в море мужчина с ребенком найдены мертвыми у восточного побережья Пхукета

Как сообщил вице-адмирал Чомчернгпат, поиски 61-летнего Наронга Сайтхонга и четырехлетнего Тханакрита начались поздним вечером 7 марта, когда дочь господина Наронга по имени Сакуна сообщила о пропаже родственников, отправившихся на остров Тапао-Ной за металлоломом.
Мужчина и ребенок уплыли на остров на лонгтейле перед рассветом 5 марта, но назад не вернулись. Смотрители маяка на Тапао-Ной сообщили, что в последний раз видели их около 17:00 пятницы, 6 марта.
Тела погибших обнаружили около 10:00 утра 8 марта. Труп Наронга Сайтхонга нашли в воде неподалеку от основного пирса в Рассаде, труп ребенка – в бухте Макхам.
Вице-адмирал Чомчернгпат не сообщил ничего об обстоятельства гибели пропавших.