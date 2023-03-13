Пропавшие на каяке иностранцы в безопасности, но еще не найдены

Полиция Пхукета подтвердила, что пропавшие на каяке иностранцы находятся в безопасности и должны быть где-то на острове. Их подобрал в море и доставил в Royal Phuket Marina местный житель на спидботе. Каяк уже нашли в марине, однако самих туристов пока не разыскали.

Новости Пхукета

13 Марта 2023, 11:07 AM

Туристы с каяком в Royal Phuket Marina вечером 10 марта. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция выпустила официальное заявление в связи с пропавшими с Кокосового острова туристами поздним вечером 12 марта, то есть спустя несколько часов после того, как сами полицейские забили тревогу и обратились к жителям острова с призывом помочь им в розыске иностранцев, арендовавших 10 марта каяк и пропавших вместе с ним.

Призыв о помощи остается в силе, поскольку самих мужчин еще не разыскали. Но подтверждено, что они как минимум не утонули и не получили никаких травм во время приключений в море, суть которых пока неизвестна.

В распоряжении полиции уже есть запись с камер CCTV в Royal Phuket Marina, на которой видно обоих мужчин, бодро идущих по гавани с упомянутым каяком. Лодка в итоге осталась в марине, однако сами иностранцы куда-то уехали и на Кокосовый остров не вернулись.

«Мы сейчас в процессе поиска этих туристов, чтобы расспросить их о причинах и мотивах. Если вы кого-то из них видели, пожалуйста, сообщите в Phuket Provincial Police или Phuket City Police, чтобы мы могли пригласить их к себе и задать вопросы», – говорится в заявлении полиции.

Местные СМИ уточняют, что мужчин подобрал в море местный житель на спидботе. Каяк был частично заполнен водой, туристы находились за бортом и ждали помощи. Шкипер спидбота доставил мужчин в марину, после чего забыл об инциденте до того момента, пока все СМИ и государственные ведомства не начали бить тревогу во второй половине дня 12 марта, через двое суток после того, как иностранцы арендовали каяк на Ко-Мапрао.