Пропавшие из отеля французы вернулись в гостиницу

«Они покинули отель около 11:00 утра и вернулись в районе 16:00. Они вовсе не сбегали, как о том сообщалось в новостях», – заявил ассистент менеджера отеля Тритсану Утхайпан.
Господин Утхайпан пояснил, что иностранцы прибыли на Пхукет по схеме Sandbox и сдали первый анализ в аэропорту, однако со сдачей второго возникли проблемы, поскольку и в одной из больниц и центров тестирования не было свободных мест. Тогда иностранцы самостоятельно договорились о тестировании в частной клинике Paweena Clinic в Патонге, куда и отправились. Однако предупредить об этом персонал отеля забыли.
Сейчас иностранцы находятся в отеле и ожидают результатов анализа и дальнейших указаний от официальных лиц.
Тем временем пхукетский офис Минздрава (РРНО) опубликовал уточненные данные о количестве выявленных случаев заражения штаммом «омикрон» среди протестированных по прибытию туристов.
30 декабря – 20 случаев;
1 января – 15 случаев;
3 января – 3 случая.
Всего с момента появления нового штамма он был подтвержден у 136 человек. Еще в 31 случае проверка продолжается.