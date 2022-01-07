Пропавшие из отеля французы вернулись в гостиницу

Администрация гостиницы Kalima Resort опровергла новостные сообщения о супругах из Франции, якобы самовольно покинувших гостиницу после положительного теста на коронавирус. Пропавшие иностранцы всего лишь отправились сдать повторный анализ на COVID-19, как того требуют правила.

Новости Пхукета

7 Января 2022, 03:03 PM

Фото: Phuket Info Center

«Они покинули отель около 11:00 утра и вернулись в районе 16:00. Они вовсе не сбегали, как о том сообщалось в новостях», – заявил ассистент менеджера отеля Тритсану Утхайпан.

Господин Утхайпан пояснил, что иностранцы прибыли на Пхукет по схеме Sandbox и сдали первый анализ в аэропорту, однако со сдачей второго возникли проблемы, поскольку и в одной из больниц и центров тестирования не было свободных мест. Тогда иностранцы самостоятельно договорились о тестировании в частной клинике Paweena Clinic в Патонге, куда и отправились. Однако предупредить об этом персонал отеля забыли.

Сейчас иностранцы находятся в отеле и ожидают результатов анализа и дальнейших указаний от официальных лиц.

Тем временем пхукетский офис Минздрава (РРНО) опубликовал уточненные данные о количестве выявленных случаев заражения штаммом «омикрон» среди протестированных по прибытию туристов.

30 декабря – 20 случаев;

1 января – 15 случаев;

3 января – 3 случая.

Всего с момента появления нового штамма он был подтвержден у 136 человек. Еще в 31 случае проверка продолжается.