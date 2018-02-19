Пропавшего жителя Пхукета нашли утонувшим в канале

Жители Рассады нашли тело мужчины, пропавшего 11 февраля прошлой неделе. Тело было обнаружено шесть дней спустя в канале неподалеку от дома, где тот проживал.

19 Февраля 2018 12:10:24

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна подтвердила смерть 44-летнего Тхаммасома Чайнита, о пропаже которого родственники сообщили на прошлой неделе. Тело пропавшего мужчины было обнаружено в субботу, 17 февраля, в канале неподалеку от дома, где жил господин Чайнит.

Полиция не обнаружила следов насильственной смерти, однако пока что расследование происшествия не завершено. Тело находится в морге больницы Vachira Hospital.

Мать погибшего рассказала журналистам, что ее сына последний раз видели вечером воскресенья, 11 февраля. Найти тело господина Чайнита удалось лишь шесть дней спустя. По словам женщины, у сына были проблемы с алкоголем.

Полиция полагает, что господин Чайнита мог по неосторожности упасть в заросший водной растительностью канал в районе своего дома. Правоохранители полагают, что в момент происшествия тот могу быть пьян, однако подтвердить или опровергнуть это предположение может только медицинская экспертиза.