Пропавшего нашли мертвым в канале в Ко-Кэу

Полиция подтвердила обнаружение тела 38-летнего Супхиаба Санглаба, пропашего на прошлой неделе.

21 Августа 2017 11:52:26

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Труп Супхиаба Санглаба был найден после полудня 20 августа в канале неподалеку от British International School Phuket в тамбоне Ко-Кэу, примерно в двух километрах от дома, где проживал мужчина.

Осмотрев извлеченное из воды тело, полицейские и спасатели пришли к выводу, что к моменту обнаружения Супхиаб был мертв «не менее трех дней». Следов насильственной смерти или каких-либо травм полиция не обнаружила, золотой амулет на шее и наручные часы Супхиаба были нетронуты. Рядом с каналом полиция нашлапринадлежащий погибшему мотоцикл Honda Dream, жена господина Санглаба – 32-летняя Аом Пуангнин – опознала тело мужа.

Женщина рассказала полицейским, что ее супруг нередко злоупотреблял спиртным. В пятницу, 18 июля, он сказал ей, что пойдет порыбачить, и не вернулся. Обеспокоенная Аом Пуангнин рассказала о пропаже супруга деревенскому старосте (пуяйбану). Тот организовал поиски, но результатов они не принесли. Тело нашли во второй половине дня воскресенья.

Полицейские пока не установила, как именно погиб Супхиаб Санглаб, но предположили, что тот мог упасть в канал в пьяном виде. При этом в полиции не уточнили, как мужчина мог быть мертв «не менее трех дней», если пропал он только в пятницу, а нашли его в воскресенье. Впрочем, расследование пока не завершено.