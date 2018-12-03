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Пропавшего на Пхукете француза нашли через сутки в соседней провинции

Полиция установила местонахождение 64-летнего гражданина Франции Жан-Мишеля Пайлеро, об исчезновении которого днем ранее (2 декабря) сообщил в соцсетях его сын.

Новости Пхукета

3 Декабря 2018, 04:39 PM
Фото: Полиция Карона

Фото: Полиция Карона

Согласно поступившему в полицию сообщению, господин Пайлеро с сыном катались по Пхукету на двух мотоциклах, и в районе 15:30 потеряли друг друга в Ко-Кэу.

В итоге сын 64-летнего туриста вернулся в отель, после чего опубликовал сообщение в соцсетях о том, что потерял отца. Сообщение было затем передано подполковнику полиции Карона Пратхуангу Пхонмане.

Около полудня понедельника, 3 декабря, с подполковником связались сотрудники отеля Pranee Beach Bungalow в провинции Пханг-Нга и рассказали, что у них только что зарегистрировался пропавший француз.

В настоящий момент неизвестно, что помешало мужчине вернуться на остров, где ночевал и почему на связался с сыном. Однако подполковник Пхонмана заверил, что у пропавшего все в порядке.

 

 

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