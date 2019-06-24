Прокладку железной дороги на Пхукете планируют начать в 2020 году

Управление скоростного общественного транспорта Таиланда (MRTA) внесло некоторую ясность в сообщения о росте бюджета проекта по прокладке на Пхукете ветки легкой железной дороги. Строительные работы должны начаться в конце следующего года.

Новости Пхукета

24 Июня 2019, 10:47 AM

Фото: MRTA

Согласно заявлению главы департамента развития проектов MRTA Гардпхаджона Удомдхаммабхакди, озвученная ранее сумма в 34,8 млн бат – это бюджет лишь первой фазы проекта, предусматривающей прокладку легкой железной дороги от аэропорта Пхукета до Чалонга. Бюджет второй фазы, предполагающей вывод железнодорожной ветки на материк, пока неизвестен.

«Честно говоря, мы просто не знаем, в какую сумму обойдется вторая фаза», – заявил господин Удомдхаммабхакди корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета».

При этом господин Удомдхаммабхакди подтвердил, что и указанные в качестве бюджета первой фазы 34,8 млрд бат могут вырасти. По словам представителя MRTA, бюджет может вырасти на 10%, то есть до 38,3 млрд бат. В ноябре прошлого года Управление транспортной и дорожной политики и планирования (OTP) говорило о 40 млрд бат, впрочем тогда не указывалось, шла ли речь лишь о первой фазе или о двух фазах сразу.

В ходе визита на Пхукет в четверг, 20 июня, господин Удомдхаммабхакди принял участие в совещании с властями провинции, посвященном проекту легкой железной дороги. Встреча прошла в здании Phuket Provincial Hall, участие в итоговой пресс-конференции принял губернатор Пхакапхонг Тавипатана.

Выступая перед журналистами, господин Удомдхаммабхакди напомнил основные параметры проекта (железную дорогу по-прежнему предлагается прокладывать по Thepkrasattri Rd., в некоторых точках рельсы будут уходить под землю), но финализированы планы будут лишь через четыре-шесть месяцев. При этом второй фазой проекта до сих пор занимается OTP. Специалистам MRTA документы еще не передали.

Господин Удомдхаммабхакди также заявил, что для Министерства транспорта приоритетом является не экономия средств, а обеспечение безопасности на новом объекте инфраструктуры и минимизация негативного влияния на автомобильный трафик.

По словам представителя MRTA, в начале 2020 года материалы по проекту должны быть завершены и вместе с данными экологической экспертизы (EIA) переданы на рассмотрение в кабинет министров.

«Согласно плану, прокладка железной дороги должна начаться ближе к концу 2020 года и быть завершена в течение трех лет. Первую фазу планируется завершить в 2024 году», – заявил господин Удомдхаммабхакди. Тогда же должна начаться и эксплуатация железной дороги.