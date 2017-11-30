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Прокладка тоннеля в Чалонге продвинулась на 2% за месяц

За период с 24 октября по 29 ноября прогресс в прокладке тоннеля у кольца Чалонга составил всего лишь 2%, а сейчас работы на объекте и вовсе остановлены. Текущая степень готовности – 27%.

Шела Рива

30 Ноября 2017 11:33:50

Фото: Сомкиет Йимпонг
Фото: Сомкиет Йимпонг

Факт приостановки работ «Новостям Пхукета» подтвердил инженер Сомкьет Йимпонг, курирующий проект от лица пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

По его словам, очередная задержка произошла из-за ряда факторов, включая необходимость убрать с обочины тяжелое строительное оборудование, переместить водопровододную трубу и девять мачт электропередач.

«Пять из этих мачт еще только предстоит отключить, поскольку сейчас они подают электричество в дома, которые должны быть снесены для продолжения строительства», – добавил Сомкьет Йимпонг.

Инженер заверил, что определенные под снос дома уже выкуплены у владельцев и жильцы их покинули.

Ранее господин Йимпонг говорил, что тоннель должен быть сдан к июню 2019 года. Инженер не уточнил, как скажется на финальном сроке нынешняя задержка. О том, что делается для борьбы с вызванными строительством пробками у кольца Чалонга, он также не рассказал.

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