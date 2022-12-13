Прокладка дороги напрямую из Чалонга в Патонг продолжается

В джунглях Чалонга продолжаются работы по прокладке автомобильной дороги от водохранилища Кхлонг-Кратха до Патонга. Сейчас там есть труднопроходимая тропа, которую власти намерены превратить в полноценное шоссе.

Новости Пхукета

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) опубликовала 13 декабря очередной отчет о ходе работ по прокладке дороги через джунгли из Чалонга в Патонг. Именно эта структура курирует проект и публикует все новости о нем, тогда как, к примеру, о ремонте основной трассе Кату-Патонг отчитываются муниципалитеты соответствующие районов и офис губернатора. В случае же с трассой Чалонг-Патонг муниципалитеты «на обоих концах маршрута» молчат.

В сообщении OrBorJor говорится, что 13 декабря в джунгли у холма с военными радарами приехал вице-президент административной организации Тиват Сидокбуаб. Предыдущие инспекции от лица главы OrBorJor Ревата Арироба проводил тоже он, хотя и сам господин Арироб посещал грунтовку, которой предстоит превратиться в шоссе.

PR-служба OrBorJor отметила, что рабочие продолжают заниматься укрепление склонов холмов для предотвращения обвалов грунта.

«Прогресс по данной операции достиг 80%», – заявил административная организация, но не уточнила, сколько это в процентах от всего объема работ, которые предстоит выполнить.

Также OrBorJor ничего не сказала и о том, когда можно ожидать запуска движения по новой трассе. Альтернативная дорога Праба из Кату к храму на холме Патонга была проложена и открыта для движения за несколько недель, однако в джунглях Чалонга, как решили в ноябре официальные лица, будет реализовываться более серьезный проект, чем просто временный или альтернативный маршрут.

Речь идет о дороге 12-метровой ширины с ограждениями вдоль проезжей части и даже переходами для обитающих в джунглях животных. Дорога должна начинаться от храма Wat Luang Pu Supa, ее протяженность будет составлять около 3 км.

PR-служба администрации провинции Пхукет изначально описывала состояние грунтовки через джунгли в следующих словах: «В некоторых местах грунт сходит на дорогу. Некоторые части представляют собой возникшие в результате эрозии канавы. Также дорога проходит через высокие холмы. Автомобильное движение в том и другом направлении невозможно».

На фотографиях с инспекций официальных лиц можно регулярно увидеть мотоцикл класса эндуро, которым пользуется кто-то из должностных лиц. Остальные используют автомобили повышенной проходимости.

Добавим, что 13 декабря господин Сидокбуаб из OrBorJor также проинспектировал участок в Чернг-Талей, где прокладывается еще одна дорога через джунгли, которая должна облегчить жизнь фермерам, работающим на плантациях в четвертом и шестом мубанах. У административной организации постоянно имеются в портфолио реализуемые дорожные проекты локального значения, но подобного трассе Чалонг-Патонг пока не было.