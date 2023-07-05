Прокатчиков мототехники собрали на совещание по дорожной безопасности

Совещание с представителями прокатного бизнеса прошло 3 июля в офисе административной организации провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO). В тот же день отдельная встреча с участием губернатора проходила в Phuket Provincial Hall. Таким образом вопросы безопасности на дорогах синхронно обсуждали обе ветви пхукетской власти.
На встрече с операторами прокатов было, в частности, отмечено, что за четыре месяца высокого сезона в дорожных авариях на Пхукете погибли 24 иностранца, что составило более трети от всех смертей в ДТП за соответствующей период (с учетом тайских граждан за январь-апрель погибли 64 человека).
Среди погибших иностранцев больше всего было граждан России – девять человек. Все смерти иностранных граждан произошли в результате ДТП с участием двухколесного транспорта, что не удивительно, поскольку на мотоциклы за отчетный период пришлось 93% всех смертей и 89% всех попавших в статистику травм.
На этом фоне официальные лица повторили призыв к операторам прокатов серьезно относиться к тому, умеет ли арендующий машину или мотоцикл человек управлять техникой безопасно для себя и окружающих. Отдельно предпринимателей попросили информировать клиентов о необходимости соблюдать ПДД, особенно – требование о ношении шлемов на двухколесной технике.
Встреча 3 июля – уже не первая попытка властей Пхукета привлечь мотопрокаты к работе по повышению безопасности на дорогах. В начале февраля полиция провела масштабную облаву на иностранных нарушителей ПДД в Патонге, частью которой стала проверка мотопрокатов. Также правоохранители подчеркивали свои визиты в прокаты после некоторых резонансных ДТП с участием туристов.
В конце февраля прокатчиков собрали на совещание, в ходе которого презентовали им идею типовых контрактов на аренду мототехники. В качестве одной из целей также называлось борьба за безопасность на дорогах.
В мае прошло совещание, на котором обсуждалась выработка неких «специальных правил» ведения бизнеса для всей сферы аренды скутеров – снова в целях повышения безопасности на дорогах. Среди прочего была отмечена необходимость провести перепись прокатов и сформировать единую базу операторов данного бизнеса. Представителей отрасли на это совещание не позвали.