Прокатчиков мототехники собрали на совещание по дорожной безопасности

Власти Пхукета провели встречу с операторами мотопрокатов, чтобы в очередной раз напомнить им, что значительная доля ответственности за безопасность на дорогах лежит на тех, кто сдает туристам машины и мотоциклы. От прокатчиков ждут, что они будут хотя бы минимально проверять, способен ли турист управлять скутером или автомобилем, не создавая угрозы себе и окружающим.

Новости Пхукета

6 Июля 2023, 09:00 AM

Иностранец на скутере ждет зеленого света на пхукетском светофоре. Видео с мужчиной в главной роли облетело тайские соцсети на прошлой неделе. Фото: Morning News TV 3

Совещание с представителями прокатного бизнеса прошло 3 июля в офисе административной организации провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO). В тот же день отдельная встреча с участием губернатора проходила в Phuket Provincial Hall. Таким образом вопросы безопасности на дорогах синхронно обсуждали обе ветви пхукетской власти.

На встрече с операторами прокатов было, в частности, отмечено, что за четыре месяца высокого сезона в дорожных авариях на Пхукете погибли 24 иностранца, что составило более трети от всех смертей в ДТП за соответствующей период (с учетом тайских граждан за январь-апрель погибли 64 человека).

Среди погибших иностранцев больше всего было граждан России – девять человек. Все смерти иностранных граждан произошли в результате ДТП с участием двухколесного транспорта, что не удивительно, поскольку на мотоциклы за отчетный период пришлось 93% всех смертей и 89% всех попавших в статистику травм.

На этом фоне официальные лица повторили призыв к операторам прокатов серьезно относиться к тому, умеет ли арендующий машину или мотоцикл человек управлять техникой безопасно для себя и окружающих. Отдельно предпринимателей попросили информировать клиентов о необходимости соблюдать ПДД, особенно – требование о ношении шлемов на двухколесной технике.

Встреча 3 июля – уже не первая попытка властей Пхукета привлечь мотопрокаты к работе по повышению безопасности на дорогах. В начале февраля полиция провела масштабную облаву на иностранных нарушителей ПДД в Патонге, частью которой стала проверка мотопрокатов. Также правоохранители подчеркивали свои визиты в прокаты после некоторых резонансных ДТП с участием туристов.

В конце февраля прокатчиков собрали на совещание, в ходе которого презентовали им идею типовых контрактов на аренду мототехники. В качестве одной из целей также называлось борьба за безопасность на дорогах.

В мае прошло совещание, на котором обсуждалась выработка неких «специальных правил» ведения бизнеса для всей сферы аренды скутеров – снова в целях повышения безопасности на дорогах. Среди прочего была отмечена необходимость провести перепись прокатов и сформировать единую базу операторов данного бизнеса. Представителей отрасли на это совещание не позвали.