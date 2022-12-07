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Прокатчики лежаков из Патонга просят удвоить выделенную им зону на пляже

Бизнесмен Причавуд (Праб) Кисин заявил о том, что прокатчикам лежаков на пляже в Патонге нужно больше места для работы, чтобы удовлетворить потребности туристов. По словам предпринимателя, отведенную под пляжный бизнес территорию требуется увеличить вдвое – с 10% пляжа до 20%.

Новости Пхукета

7 Декабря 2022, 05:10 PM
Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Прокатчикам лежаков в Патонге нужно больше места для работы, заявил глава соответствующей бизнес-ассоциации Праб Кисин. Фото: PR Phuket

Правила зонирования пляжа в их оригинальном варианте восьмилетней давности.

Правила зонирования пляжа в их оригинальном варианте восьмилетней давности.

Господин Кисин выступил с заявлением о необходимости удвоения зоны пляжного бизнеса на встрече в муниципалитете Патонга 6 декабря, на которой он был переизбран на новый срок в качестве главы объединения прокатчика лежаков в Патонге. По словам предпринимателя, в ближайшее время группа подаст формальный запрос на расширение выделенного под пляжный бизнес пространства.

«Оригинальный план позволяет использовать 10% всей территории пляжа. На этот высокий сезон мы будем просить о расширении территории до 20%, чтобы лежаков было достаточно для удовлетворения потребностей туристов», – заявил господин Кисин.

Бизнесмен не пояснил, почему потребность в дополнительном пространстве появилась именно сейчас, хотя турпоток на Пхукет еще не восстановился до докризисных уровней, а само правило о том, что бизнес можно вести только в выделенных зонах, составляющих 10% от всей площади пляжа, было введено еще в 2014 году.

Говоря о расширении территории под пляжный бизнес, господин Кисин напомнил, что прокатчики лежаков всегда следили за чистотой и порядком в своей рабочей зоне. Основатель Фонда развития Патонга заверил, что операторы продолжат это делать.

Добавим, что несколько дней назад администрации Патонга пришлось урегулировать конфликт между прокатчиками лежаков и массажистами на местном пляже. Представители двух направлений сферы услуг не смогли поделить отведенную под бизнес территорию. Власти объявили, что уладили ситуацию, но не пояснили, что конкретно было сделано.

 

 

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