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Прокатчикам аквабайков снова разрешили парковать трейлеры на пляже в Патонге

Муниципалитет Патонга выделил две зоны для парковки трейлеров для перевозки аквабайков у северной и южной оконечностей пляжа. По словам мэра, сделано это для того, чтобы не перегружать улицы города в утренние и вечерние часы.

Варанья Промпинпарат

11 Февраля 2019, 01:49 PM
Фото: The Phuket News / Supplied

Фото: The Phuket News / Supplied

О том, что муниципалитет Патонга принял решение снять запрет на парковку на пляже трейлеров для перевозки аквабайков, корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» рассказала мэр города Чалермлак Кебсап.

Как пояснила госпожа мэр, для трейлеров выделены специальные зоны в северной (рядом с кольцевой развязкой) и южной (у окончания Prachanukroh Rd.) частях пляжах.

Сделано это, по словам госпожи Кебсап, для того, чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть Патонга. Ранее прокатчики аквабайков должны были отгонять трейлеры с пляжа после доставки туда аквабайков в утренние часы, а после окончания дня заново приезжать за ними.

«Мы разрешили им парковать трейлеры только в двух указанных местах. В остальных частях пляжа парковать трейлеры запрещено, поскольку иначе пляже выглядит неорганизованным и непривлекательным», – заявила госпожа Кебсап.

Госпожа Кэбсап добавила, что решение о допуске трейлеров назад на пляж было принято после обсуждения с комиссией по управлению пляжами.

Заместитель мэра Бунма Эпсап также добавил, что каждый выезжающий с пляжа трейлер оставляет песок на дорогах. Выделение зон для парковки трейлеров у моря в дневные часы должно помочь и в решении этой проблемы.

«Ежедневная доставка 50-60 аквабайков на пляж и с пляжа оставляет на пляжной дороге Thaweewong Rd. большое количество песка. В последние годы нам каждый раз приходилось убирать песок за трейлерами, а чем больше времени мы тратим на пляжную дорогу, тем меньше его остается на другие части Патонга», – заявил господин Эпсап.

 

 

 

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