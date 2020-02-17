Производство Chevrolet прекращается в Таиланде

Автопроизводитель General Motors (GM) объявил о том, что сборка машин и производство комплектующих Chevrolet на заводах компании в Районге будет свернуто до конца года. Сами предприятия будут проданы китайской Great Wall Motors, которая планирует превратить Таиланд в отправную точку экспансии на рынках АСЕАН.

Новости Пхукета

17 Февраля 2020, 05:51 PM

Штат персонала на двух заводах GM в Таиланде оценивается в 1,2 тыс. человек. Фото: Bangkok Post

«Низкая загрузка заводов и прогнозируемое падение внутренних и экспортных поставок оказались серьезное воздействие на бизнес», – констатировал Энди Данстэн, президент GM по стратегическим рынкам, альянсам и работе с дистрибьюторами.

«GM признает, какое влияние это решение оказало на наших сотрудников и партнеров. В ходе всего процесса выхода из бизнеса мы будет обращаться с сотрудниками, акционерами и партнерами с честью и уважением», – добавил он.

Как отметил господин Данстэн, GM рассматривала различные варианты сохранения производства в Таиланде, но подходящего решения не нашлось.

Еще в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что на фоне слабого роста экономики и других проблем GM сократила свыше 300 работников на предприятиях в Районге. Сама компания говорила тогда, что работает над снижением операционных издержек и снижения объемов производства. В частности, сборку новой модели Chevrolet Captiva было решено производить в Индонезии, а не на заводе в Районге, где собирались предыдущие версии этого SUV.

«Принятое решение не связано способностями и талантами нашей тайской команды и партнеров из числа дилеров, которых я благодарю за их вклад в дело GM и тайского автопрома. Также я хотел бы поблагодарить правительство Таиланда за многолетнюю поддержку нашей деятельности и поддержание высококонкурентной атмосферы на рынке», – заявил господин Данстэн.

Президент GM в Юго-Восточной Азии Гектор Вильяреал заверил, что сокращаемые сотрудники компании получат выходные пособия в размерах, превышающих требуемый тайским законодательством уровень. Также компания намерена продолжать оказывать услуги постпродажного обслуживания Chevrolet.

«Владельцы Chevrolet могут быть уверены, что мы продолжим выполнять гарантийные обязательства и оказывать постпродажное обслуживанием в сети наших фирменных сервисных центров в Таиланде», – заявил господин Вильяреал.

«Нашим дилерам также будет предоставлена поддержка в переходный период в знак нашего долгого сотрудничества, равно как и возможность переформатировать бизнес в сервисные центры», – добавил топ-менеджер.

GM уже подписала с Great Wall Motors соглашение о продаже производственных мощностей в Районге. Стороны работают над тем, чтобы закрыть сделку в четвертом квартале 2020 года.

«Приобретение тайских заводов GM в Районге поддержит развитие бизнеса Great Wall Motors в Таиланде и на рынке стран АСЕАН. Great Wall Motors продолжит расширение по всему региону, а Таиланде станет центром этого движения, откуда продукция будет экспортироваться как в страны АСЕАН, так и в Австралию», – заявил вице-президент Great Wall Motors по глобальной стратегии Лю Сяншан.

GM вышла на рынок Таиланда в 2000 году, позже открыв в Районге два предприятия, первое из которых занимается сборкой автомобилей (180 тыс. единиц в года), а второе – производством силовых агрегатов (120 тыс. единиц). Суммарные инвестиции составили 1,4 млрд долл. Текущий штат GM в Таиланде – 1,9 тыс. человек. При этом 1,2 тыс. из них заняты на заводах в Районге.



