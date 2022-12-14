Производители грозят ростом цен на товары на фоне повышения тарифов на электричество

Предприятия, входящие в Федерацию отраслей тайской промышленности (FTI), предупредили, что будут вынуждены поднять цены на свои товары на 5-12%, если правительство все же реализует анонсированный план «щадящего» увеличения тарифа на электроэнергию с текущих 4,72 бата за 1 кВт⋅ч (юнит) до 5,37 бата, то есть на 14%. Нынешние 4,72 бата являются максимальными за всю историю, но и при них субсидирование стоимости электричества для конечных потребителей пробивает брешь в бюджете Управления электрогенерирующих мощностей (EGAT), которое традиционно берет на себя часть издержек, чтобы получаемые населением платежки были более гуманными.

Новости Пхукета

По словам председателя FTI Криенгкрая Тхиеннукуна, в условиях повышения тарифов на электроэнергию и роста стоимости производства товаров «будет трудно» сохранить цены на продукцию на старом уровне, хотя многие из них и перешли на возобновляемые (и не зависящие от государства) источники энергии, установив, в частности, солнечные панели на производствах, пишет Bangkok Post.

FTI уже несколько месяцев методично бомбардирует правительство запросами, касающимися электричества, цены на которое и так находятся на историческом максимуме из-за роста топливного тарифа. В федерации считают, что он его ставка должна быть ограничена хотя бы на январь-апрель.

«Эта мера необходима, поскольку страна переживает всплеск инфляции, а глобальная экономика остается нестабильной по причине геополитических конфликтов», – пояснил господин Тхиеннукун.

«Конфликты, которые отразились на ценах на энергоносители», упоминал недавно в качестве одного из определяющих факторов и Дануча Пичайанан, Национального совета по социальному и экономическому развитию (NESDC). Как и господин Тхиеннукун, он не стал вдаваться в детали, кто с кем конфликтует.

Производство просит подпитки

Кроме роста инфляции за счет повышения отпускных цен на фабриках, повышение тарифов на электричество грозит и снижением инвестиционной привлекательности Таиланда на международной арене, отметил господин Тхиеннукун.

«Многие зарубежные компании заинтересованы в открытии бизнеса в странах АСЕАН, но они делают выбор не в пользу Таиланда, поскольку стоимость электричества у нас выше, чем в соседних государствах. Инвестиции в Таиланд могут привести для них к снижению конкурентоспособности», – пояснил глава FTI.

Кроме того, по словам господина Тхиеннукуна, многие уже работающие в Таиланде бизнесы рассматривают возможность сокращения масштабов операций на фоне отсутствия намеков на то, что рост цен на электричество прекратится.

Вице-председатель FTI Раттанадилок На-Пхукет считает, что в таких условиях государство могло быть как минимум упростить бизнесу внедрение экономичных технологий производства зеленой энергии для своих нужд. По его словам, можно было бы, к примеру, сократить срок получения разрешений на установку мегаватных солнечных панелей на фабриках. Также поддержать развитие возобновляемлй энергетики можно было за счет кредитов по льготным ставкам.

По словам господина На-Пхукете, у высокой стоимости электричества в Таиланде много причин. Одна из них – производственные «задержки» на газовом месторождении Эраван в Сиамском заливе в процессе смены оператора, из-за чего стране пришлось увеличить закупки сжиженного природного газа за рубежом.

Впрочем, в широком смысле проблема в том, что Таиланд производит большую часть необходимого ему электричества на газовых станциях, а самого газа не имеет и вынужден его покупать по мировым ценам, на которые влияют глобальные факторы, включая упомянутые выше «геополитические конфликты», к которым Таиланд не имеет прямого отношения, но последствия которых ощущает напрямую.

По оценкам Регуляторной комиссии в сфере электричества (ERC, в ближайшие месяцы закупаемый за рубежом природный газ подорожает на 17% – с 482 бат за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) до 564 бат. При этом на газ приходится около 60% всей электрогенерации в Таиланде.

Прогнозы по двум другим ключевым энергоносителям также пессимистичные. Аналитики ERC ожидают, что тонна угля подорожает на 27% – до 5165 бат (на уголь приходится 6,5% генерации), а литр дизеля вырастет в цене на 14% – до 31,94 бата (на дизель приходится 6,3% генерации).

Энергия – двигатель инфляции

В 2022 году в Таиланде взлетели и цены на электричество (4,72 бата за юнит с сентября), и инфляция (7,1% в июне, 5,5% в ноябре). Говоря об индексе потребительских цен (CPI) в первой половине ноября, глава Управления по политике и и стратегии в торговле Пунпонг Найянапакорн указывал, что его ведомство прогнозирует по итогам года 5,5-6,5%. Прогноз Банка Таиланда, озвученный 30 ноября, ближе к верхней границе этого диапазона – 6,3%. По показателю Core CPI (инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей) Центробанк прогнозирует в этом году 2,6%.

Как рассказывал господин Найянапакорн, инфляция по энергетическому сегменту в сентябре составила 16,1%, а в октябре – 13% (данные за ноябрь тогда еще не вышли). По свежим продуктам питания – 10,9% и 10,4% соответственно.

«Тайская инфляция не считается высокой в относительном плане, если сравнивать с другими странами мира. Будь то государства АСЕАН, такие как Лаос, Сингапур и Филиппинцы, или ведущие экономики, такие как США», – говорил он. – «В мировой статистике по инфляции тайская инфляция занимает 107 место из 135 стран мира».

При этом даже не специалистам очевидно, что стоимость топлива и электроэнергии заложена в цены на абсолютно все товары и услуги.